Al via il Cinigiano Blues Festival: tre concerti gratuiti al castello

Cinigiano (Grosseto). L’11, 12 e 13 luglio il Cinigiano Blues Festival entra nel vivo dell’edizione estiva con tre giorni di musica travolgente e performance straordinarie grazie ad artisti di fama internazionale pronti ad incantare il pubblico nella suggestiva cornice del castello di Porrona, uno dei luoghi più affascinanti del comune di Cinigiano.

Nato per iniziativa dell’amministrazione comunale con una prima sessione invernale a teatro, il Cinigiano Blues Festival si appresta a vivere la summer edition, trasformando il castello di Porrona in un palcoscenico d’eccezione per tre serate all’insegna della musica dal vivo. Saliranno sul palco: venerdì 11 luglio Jaime Dolce; sabato 12 luglio Rick Hutton; domenica 13 luglio The Di Maggio Connection. I concerti, che avranno inizio alle ore 21.30, saranno aperti dalle tre band finaliste del Cinigiano Blues Contest che si è svolto nel mese di giugno. Ingresso gratuito e area street food/ristoro attiva dalle 19 a cura del Comitato Festeggiamenti di Porrona.

“Si alterneranno sul palco tre talenti straordinari che vantano curriculum di tutto rispetto – dichiara il direttore artistico Luigi Genise -. Jaime Dolce, americano di New York, fra le numerose collaborazioni è stato il chitarrista nella band di Mason Casey, inoltre ha suonato con Eric Udel e Lee Finkelstein, rispettivamente bassista e batterista della Originale Blues Brothers Band. I critici americani hanno definito la sua musica una sintesi tra il blues del Mississippi e il funk elettrico della Band of Gypsys di Jimi Hendrix. Lui si descrive così: ‘Il mio è il blues ruvido e graffiante della Louisiana e del Texas, unito a funk, psichedelia e Southern rock alla Allman Brothers. Jimi Hendrix è il mio musicista e chitarrista preferito, colui che mi ha ispirato e influenzato, puro e perfetto bilanciamento tra emozione, anima e tecnica’. Rick Hutton nasce a Liverpool e vive sotto il segno della musica: non solo vede la luce nella città dei Beatles, ma cresce nell’epoca d’oro della musica giovanile per diventare poi cantante, presentatore e giornalista musicale, autore e conduttore di programmi su radio e tv: lo ricordiamo tutti come storico VJ di VideoMusic negli anni ’80 oltre che come musicista. Con la Rick Hutton Band ripropone classici Soul e R&B anni Sessanta e Settanta.

Marco di Maggio può essere definito senza dubbio uno tra i migliori chitarristi rockabilly, molto apprezzato negli Usa, dove ha suonato per lungo tempo con artisti come Dj Fontana e Scotty Moore, musicisti di Elvis Presley, ma anche con Terry Williams, batterista dei Dire Straits, e Linda Gail Lewis, sorella di Jerry Lee Lewis, solo per citarne alcuni. La band The Di Maggio Connection, composta da Marco Di Maggio, voce e chitarra, Matteo Giannetti, contrabbasso e basso, Marco Barsanti, batteria, mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del Rockabilly, R’n’R, Surf, Rock, Country/Jazz, Swing e Blues.”

Informazioni al numero Whatsapp 334.6552360 o all’indirizzo e-mail info@cinigianobluesfestival.it.