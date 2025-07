Verso le regionali, Rossi: “Tomasi figura ideale per governare la Toscana”

Roma. “Alessandro Tomasi rappresenta la figura ideale per guidare la Regione. Rappresenterà il ‘Sindaco della Toscana’, con la sua importante storia amministrativa, la concretezza del suo operato e la fiducia che continua a riscuotere tra i cittadini, Alessandro Tomasi incarna perfettamente la svolta che il centrodestra vuole portare in una Regione bloccata da decenni di gestione del Pd e del centrosinistra”. A dichiararlo, in una nota, è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, in merito alla candidatura del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi alla guida della Regione per Fratelli d’Italia e per l’intero centrodestra.

“Tomasi – prosegue Rossi – è un amministratore che ha saputo fare la differenza. Lo dimostra anche la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sulla ‘Governance Poll0, che lo incorona sindaco più gradito in Toscana per consenso, con un aumento di popolarità rispetto al giorno della sua rielezione. Un fatto tutt’altro che scontato, che certifica la bontà della sua azione amministrativa e la capacità del centrodestra di dare risposte concrete ai cittadini“.

“La Toscana ha bisogno di una guida seria, capace, concreta, vicina ai territori. Tomasi può rappresentare davvero il ‘Sindaco dei toscani’, attraverso quella rivoluzione gentile utile a scardinare un sistema di potere logorato, incrostato e ormai al capolinea, rappresentato dal Partito democratico toscano. Vogliamo una Toscana forte, competitiva, dinamica, restituita finalmente ai cittadini. Con Alessandro Tomasi possiamo costruire questo futuro, a partire dal buon governo dei territori”, conclude Fabrizio Rossi.