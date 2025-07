Torna l'”Estate montemassina”: due mesi di eventi nella frazione. Il programma completo

Roccastrada (Grosseto). messa alle spalle la riuscitissima 12^ edizione de “I quadri viventi”, una giornata nella quale il paese è tornato ad essere un museo a cielo aperto con decine di quadri raffigurati da tanti figuranti tra le piazze, le vie e gli scorci del paese, il borgo, grazie all’associazione Arci Montemassi, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, presenta il cartellone dell‘”Estate montemassina” che, come ogni anno, regala a residenti e villeggianti spettacoli dall’alto valore culturale ed eventi di promozione del territorio che rendono omaggio a questo bellissimo borgo.

Il programma

Questa la programmazione per i mesi di Luglio ed Agosto:

Venerdì 18 luglio, alle 21, al castello “Music & Wine” con “Armonie primordiali (terra, fuoco, acqua, aria fra musica e disegno)”, un concerto organizzato dall’amministrazione comunale con Dominga Tammone (disegni dal vivo) e Giovanni Lanzini (clarinetto).

Domenica 20 luglio, alle 21.30, al castello “Una razza in estinzione – tributo a Giorgio Gaber” a cura di Bube alla voce, G. Ramacciotti alle tastiere, F. Terribile al basso e S. Boscagli alla batteria. “Una Razza in Estinzione – Tributo a Giorgio Gaber” è un viaggio emozionante nell’universo artistico di uno dei più grandi cantautori e teatranti italiani. Lo spettacolo, che mescola il teatro canzone con la riflessione sociale e politica, offre un’esperienza unica, capace di far rivivere le parole e le canzoni di Gaber in modo inedito e coinvolgente.

Giovedì 7 agosto sarà la volta della terza edizione di “Calici sotto il castello“, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico, nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione di cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo del territorio, ma per l’intera Maremma.

Gli appuntamenti proseguono con l’evento di sabato 9 agosto, quando alle 18.30 al castello è in programma un evento del programma provinciale del Grey Cat Festival, con “La strada” con Maurizio Geri alla chitarra e voce e Giacomo Tosti alla fisarmonica. Maurizio Geri, chitarrista e cantante toscano, esplora nuove traiettorie musicali con il progetto “La Strada”, insieme al fisarmonicista Giacomo Tosti. Il duo fonde sonorità manouche, echi mediterranei e suggestioni cinematografiche in un viaggio sonoro intenso e poetico. Le composizioni evocano paesaggi interiori e visioni in movimento, tra tradizione e sperimentazione. Un incontro raffinato tra corde e mantice, nel segno dell’emozione e della narrazione.

Giovedi 21 agosto, alle 21.30, andrà in scena al castello “L’Italia dei controsensi!“, un teatro canzone – concerto organizzato dal Comune di Roccastrada con Bube cantattore, G. Ramacciotti alle tastiere, F.T erribile al basso, A. Benedettelli alle chitarre e G. Carlini alle batterie. “L’Italia dei controsensi” è uno spettacolo che prende in giro un po’ tutti: quelli che si indignano a cena, ma non in piazza, che si lamentano della sanità, ma fanno la fila solo per l’iPhone, che si accendono per una finale, ma non per un diritto. Insomma è un teatro-canzone vero.

Venerdì 22 agosto, alle 21.00, al Parco della Rimembranza, Irene Blundo presenta il libro “Il Maestro Manzi”. Marcello Pagliai dialoga con l’autrice, che evidenzia l’importanza del maestro Manzi come educatore e scrittore. Nel libro, l’autrice si sofferma in particolare sulla trilogia dedicata al Sudamerica. Si tratta di situazioni vissute in prima persona da Manzi e che potrebbero sembrare a noi lontane, ma non lo sono affatto. La forza rivoluzionaria dell’educare a pensare e la conoscenza come strada per raggiungere libertà e giustizia sono quantomai attuali in ogni parte del mondo

Chiude la rassegna estiva, domenica 4 agosto, al castello, alle 19.30 la proiezione del film “C’è ancora domani” con Paola Cortellesi. Alla proiezione seguirà un dialogo sui temi del film con il Centro antiviolenza di Grosseto “Olympia de Gouges”.