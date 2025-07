Torna “Musica a tutto vapore”: tre serate di spettacoli gratuiti in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Torna anche quest’anno “Musica a tutto vapore”, uno degli eventi di punta del cartellone estivo del Comune di Monterotondo Marittimo.

Dal 4 al 6 luglio, la musica dal vivo animerà le piazze del paese con tre serate gratuite dedicate a generi e artisti che hanno fatto la storia.

Il programma

Il programma si apre giovedì 4 luglio in piazza Mario Chelì, alle 21.30, con il gruppo False Partenze (nella foto): una formazione energica che rende omaggio alla musica d’autore italiana e alle sonorità internazionali degli anni ’60 e ’70. Il repertorio spazia dal funk al rock, passando per l’R&B, lo swing anni ’50 e la disco music anni ’70.

Il viaggio musicale prosegue venerdì 5 luglio, sempre alle 21.30, nell’area spettacoli del Parco delle Biancane, con lo spettacolo “Sì, viaggiare – Battisti la storia”, dedicato all’intramontabile repertorio di Lucio Battisti.

A partire dalle 19, nella suggestiva località del Tiro al Volo, presso le Biancane, si terrà anche una cena/buffet aperta alla cittadinanza organizzato da Enel Green Power, un’occasione di convivialità e incontro in uno dei luoghi simbolo del nostro territorio.

Gran finale sabato 6 luglio in piazza Mario Chelì, alle 21.30, con i Matrioska, storica band ska-punk italiana, accompagnata dal gruppo 21 Grammi. Una serata all’insegna del ritmo e dell’energia per chiudere la rassegna con uno spettacolo travolgente.

“‘Musica a tutto vapore’ è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate e rappresenta una vetrina importante per il nostro territorio. Tre serate pensate per tutti i gusti musicali, che uniscono qualità artistica, partecipazione popolare e valorizzazione degli spazi pubblici. Questo evento, gratuito e aperto a tutti, testimonia il nostro impegno per una cultura diffusa e accessibile. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’estate ricca di emozioni e buona musica”, dichiara il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni presso il Museo Mubia o telefonare al numero 335.1017368.