“La Trilogia di Mauro Mazzolai”: i volumi presentati al Centro Studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Una trilogia di libri di Mauro Mazzolai sarà presentata sabato 5 luglio alle 21.00 al Centro Studi Don Pietro Fanciulli di via Scarabelli 16, a Porto Santo Stefano.

La storia del giovane Marco inizia dagli anni del liceo, durante i quali si trova ad affrontare episodi di bullismo con “’68… e dintorni”, prosegue con “Il piacere… di curare”, in cui Marco rivive difficoltà che credeva di aver superato con la maturità. Ma grazie alla forza dell’amore che riesce a trovare ripercorrendo la sua infanzia, supererà in modo definitivo. Quindi “L’amore… infranto” ed i tanti episodi che vive in anni densi di avvenimenti che hanno rivoluzionato la nostra società.

Una storia che potrebbe essere di tutti no,i questa che si snoda nei tre libri di Mauro Mazzola,i che sarà presente al Centro Studi con l’editore Cesare Moroni.

Ingresso libero.

Informazioni: cell. 334.3553317 e 339.7638133 (dalle 17 alle 19 nei giorni feriali); mail centrostudidonfanciulli@gmail.com e pagina Facebook @centrostudidonpietrofranciulli.