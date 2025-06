Partito liberaldemocratico: tre maremmani nell’assemblea e nella direzione nazionale

Grosseto “Il congresso nazionale del Pld ha eletto quale componente dell’assemblea nazionale Gianni Brunacci e a sua volta l’assemblea nazionale ha eletto nella direzione nazionale la senatrice Francesca Scopelliti ed il sottoscritto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’avvocato grossetano Alessandro De Carolis Ginanneschi.

In sintesi, come da statuto consultabile sul sito internet del partito (https://partitoliberaldemocratico.com/), l’assemblea nazionale è composta da 150 persone: ad essa partecipano di diritto, ma senza facoltà di voto, i membri della direzione nazionale ed ha poteri di indirizzo della politica nazionale del partito; mentre la direzione nazionale è composta da 50 persone, di cui 4 espresse dalla Toscana, e, attenendosi agli indirizzi politici approvati dal congresso e dall’assemblea, assume le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune per il partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche ed alla partecipazione alle elezioni nazionali.

“Anticipo, infine – termina l’avvocato -, che i congressi locali per l’elezione degli organismi provinciali e regionali dovrebbero tenersi nel prossimo mese di ottobre e che, ovviamente, restano aperte le iscrizioni al partito”.