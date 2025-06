Caldo e animali da compagnia: come preoccuparsi del loro benessere quando le temperature salgono

Grosseto. Proprio come noi, anche i nostri animali da compagnia soffrono il caldo. È quindi importante preoccuparsi del loro benessere quando le temperature salgono, seguendo qualche semplice consiglio.

Come ci ricorda il dottor Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana sud est: “Il rischio più grande per cani e gatti durante la stagione estiva è il colpo di calore, che può portare a conseguenze anche gravi. Gli animali domestici non sudano e quindi, per ripristinare la temperatura corporea, aumentano il loro ritmo respiratorio. Quando anche questo meccanismo non è sufficiente, però, la loro temperatura inizia a salire e l’incapacità di sudare può provocare un colpo di calore”.

Come riconoscere il colpo di calore?

“1) L’animale appare a disagio, irrequieto e ansimante;

2) inizia a perdere grandi quantità di bava dalla bocca (scialorrea);

3) mostra difficoltà a stare in piedi.

Tra i cani a maggior rischio di colpo di calore ci sono quelli brachicefali, ovvero ‘a muso schiacciato’ come i boxer, i bulldog e i carlini, mentre le razze di gatti più a rischio sono quelle con il setto nasale corto, come i persiani e gli esotici, che hanno quindi maggiore difficoltà respiratorie a causa della loro conformazione fisica.”

Come proteggere i nostri animali dal caldo estivo?

“Passeggiata sì, ma all’ora giusta, Per la passeggiata è bene preferire il mattino presto o la sera dopo cena e portare sempre con sé dell’acqua per tenere idratato l’animale. Anche la scelta del luogo è importante: meglio un prato rispetto a un asfalto soleggiato o ad altre superfici particolarmente calde che possono determinare vere e proprie ‘scottature’ ai polpastrelli dei nostri piccoli amici”.

Un angolo fresco

“È importante che gli animali abbiano a disposizione un angolo fresco, sempre accessibile e areato, per proteggersi dal caldo. Soprattutto nel caso in cui il cane o il gatto siano abituati a stare all’aperto, è importante assicurarsi che abbiano a disposizione un luogo in cui riposarsi all’ombra e una ciotola di acqua fresca

Mai chiusi in macchina, nemmeno all’ombra

“Un punto davvero importante: nelle giornate particolarmente calde all’interno dell’abitacolo di una macchina, anche se lasciata all’ombra e con i finestrini aperti, la temperatura può raggiungere in pochi minuti livelli molto alti. Va quindi assolutamente evitato di lasciare i nostri animali in macchina, anche per brevi periodi. Se dovessimo notare un animale rinchiuso in un’auto, la prima cosa da fare è verificare le sue condizioni generali: se manifesta i sintomi tipici di un colpo di calore, si deve agire tempestivamente avvertendo le forze dell’ordine e, appena possibile, rinfrescare l’animale con acqua fresca e farlo visitare da un medico veterinario”.