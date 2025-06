Il Cardinale Comastri dona la biblioteca personale al Comune: è composta da 2000 libri

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano ha ufficialmente accettato la donazione del Cardinale Angelo Comastri, che ha voluto offrire alla sua città natale la propria biblioteca personale composta da circa 2000 volumi, molti dei quali contenenti i suoi scritti tradotti in più lingue. Il conferimento di questo patrimonio librario rappresenta un gesto di profonda generosità e di affetto verso la comunità soranese, a cui il Cardinale ha voluto rendere omaggio attraverso un dono di valore culturale e simbolico straordinario.

«È con profonda gratitudine che accogliamo questa importante donazione – ha dichiarato il sindaco Ugo Lotti –. Il Cardinale Comastri ha compiuto un atto di grande sensibilità verso la nostra comunità, consegnandoci un patrimonio che arricchirà la nostra biblioteca e offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di accedere a testi di alto valore spirituale, storico e culturale. Questa donazione non è solo un regalo di libri, ma un messaggio di appartenenza e amore per Sorano».

I volumi verranno collocati nella biblioteca comunale “M. Vanni”, recentemente trasferita nei locali più ampi e funzionali della ex segreteria dell’Istituto comprensivo di Sorano, in via San Marco. Grazie a questo spazio rinnovato, il patrimonio librario potrà crescere e accogliere in modo adeguato le nuove acquisizioni. L’ufficio Cultura e turismo del Comune sarà incaricato di curare il trasferimento dei volumi dalla Città del Vaticano e di avviare le operazioni di catalogazione e digitalizzazione.

La Giunta comunale ha espresso unanime apprezzamento per il gesto del Cardinale e intende valorizzare il fondo librario ricevuto rendendolo accessibile e fruibile a tutta la cittadinanza, nel segno della promozione culturale e della memoria condivisa.