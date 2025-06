Parchi, Simiani: “Presidenti nominati senza rispettare legge, superficialità o negligenza?”

Grosseto. “In questi anni, il Governo Meloni, per il rinnovo della governance dei parchi nazionali, non ha rispettato la legge vigente, non avviando mai le procedure prescritte dalle norme nazionali per la nomina dei presidenti, soprattutto in termini di trasparenza.

Glielo abbiamo fatto notare durante il dibattito parlamentare e, come se niente fosse, dopo due giorni, invece di ammettere l’omissione, hanno semplicemente aggiornato il sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, nel tentativo di nascondere quanto accaduto.

Purtroppo, nel frattempo sono stati gestiti, in violazione delle regole, ben otto enti con il presidente in scadenza, tra cui quelli delle Cinque Terre e dell’Arcipelago toscano. Per molto meno, in un Paese normale, qualcuno si sarebbe dimesso o sarebbe stata avviata un’indagine interna. Noi chiederemo, attraverso gli strumenti parlamentari, se negli ultimi due anni gli atti e le nomine deliberate dal Ministero siano conformi alla Legge numero 394 sui Parchi nazionali”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati.