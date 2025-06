Rimozione della vegetazione infestante: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dopo le difficoltà primaverili per le intense precipitazioni, è entrato nel vivo il programma di interventi del Consorzio 6 Toscana Sud inseriti nel piano delle attività della bonifica.

Per quanto riguarda l’unità idrografica Pianura grossetana, Cb6 è recentemente intervenuto sul torrente Ampio, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, con una manutenzione ordinaria per la rimozione della vegetazione infestante presente in eccesso, che limitava il regolare scorrimento delle acque verso valle.

I lavori sono stati eseguiti rispettando le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.