Parco giochi, Scarlino nel Cuore: “Rami pericolosi, strutture rotte ed erba alta”

Scarlino (Grosseto). “Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha celebrato l’inaugurazione dei nuovi giochi installati in pompa magna a Scarlino capoluogo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Marco Vichi, consigliere comunale del gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Un’iniziativa simbolica che però non può farci dimenticare lo stato di degrado in cui versano altre aree del nostro territorio, in particolare Scarlino scalo – continua la nota -.Nel parco di via Isola di Montecristo, la situazione è tutt’altro che decorosa: rami penzolanti e pericolosi minacciano l’incolumità dei bambini, mentre i giochi presenti sono in parte rotti e datati. Un contesto che, invece di trasmettere accoglienza e sicurezza, suscita preoccupazione e amarezza. A ciò si aggiunge lo stato di abbandono dei marciapiedi e delle aree verdi, dove l’erba cresce incolta da mesi. È il caso, ad esempio, dell’area verde accessibile da piazza Rosselli, mai sfalciata e completamente dimenticata”.

“Nel frattempo, l’amministrazione pubblica post sui lavori nelle aree produttive, parlando di manutenzioni straordinarie. Ma ciò che vediamo è una realtà diversa: interventi limitati, localizzati e un interesse disomogeneo verso il territorio. Se oggi qualcosa si muove, è anche grazie al lavoro costante che stiamo facendo come opposizione – prosegue il comunicato -. Le segnalazioni raccolte dai cittadini, le denunce pubbliche, le interrogazioni e le istanze portate in Consiglio sono il frutto di un’opposizione attenta e presente, che non si limita a protestare, ma lavora ogni giorno per stimolare risposte e interventi”.

“Chiediamo un vero cambio di passo: programmazione seria, manutenzione diffusa e cura di tutto il territorio, non solo delle zone più ‘fotogeniche’. Scarlino merita rispetto – termina Vichi -. Ovunque. Non solo nel capoluogo”.