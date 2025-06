La comicità fa tappa in piazza Dante: spettacolo gratuito con Gennai, Salvadori e Paci

Grosseto. Risate, ironia e divertimento assicurato, nel secondo appuntamento di “GRande estate” domani, martedì 24 giugno, in piazza Dante a Grosseto.

Dopo la straordinaria accoglienza che la città di Grosseto ha riservato a Raf, l’artista che ha aperto la terza edizione di “GRande estate” portando nel centro storico migliaia di persone, domani, alle 21.30, Gaetano Gennai, Alessandro Paci e Graziano Salvadori saliranno sul palco con uno spettacolo gratuito pensato proprio per il pubblico del capoluogo maremmano, nell’ambito della manifestazione organizzata dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo, e con il sostegno di Conad “Persone oltre le cose” come sponsor principale dell’iniziativa.

I tre attori, due toscani e un siciliano doc che da anni vive in Toscana, sono noti al grande pubblico per la partecipazione a molte trasmissioni televisive di culto, come “Vernice fresca” per Gennai e Salvadori, “Aria fresca” per Salvadori e Paci, “Quelli che il calcio” e “La sai l’ultima?” (Gennai), “Stasera mi butto” (Salvadori) e per molti film che hanno segnato la comicità italiana, proporranno uno show e cabaret inedito all’insegna dell’irriverenza e del divertimento.

Le altre iniziative. In occasione di “GRande estate” saranno aperti in via straordinaria, dalle 21 alle 24 i musei Maam, di Storia naturale della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse. Inoltre, l’associazione “CentriAmo Grosseto”, centro commerciale naturale, con il supporto di Ascom e Confesercenti, promuove l’apertura straordinaria dei negozi aderenti, l’illuminazione delle vetrine e la possibilità di gustare prodotti tipici del territorio per un aperitivo o una apericena nei bar e nei ristoranti, prima dell’inizio degli eventi (per maggiori informazioni sugli esercizi aderenti è possibile fare riferimento ai canali social dell’associazione: Facebook Centriamo Grosseto https://www.facebook.com/profile.php?id=61563564561597 e Instagram Centriamo_grosseto https://www.instagram.com/centriamo_grosseto/).

Informazioni utili

L’ingresso in piazza Dante è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. Le persone con diverse abilità che desiderano assistere possono rivolgersi agli operatori delle organizzazioni di volontariato locale (C.b. Grifone, Misericordia, Croce Rossa, La Racchetta e Vab), deputate all’assistenza della popolazione, presenti negli ingressi in piazza e riceveranno accompagnamento e assistenza.

Inoltre, per tutte le date di “GRande estate”, al piano terra del Municipio, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta allestirà una sala nursery, con fasciatoio e poltrona allattamento e la presenza di un operatore, per garantire un servizio aggiuntivo gratuito alle famiglie presenti.

Le altre date di “GRande estate” sono il 24 giugno, con lo spettacolo dei comici Paci, Salvadori e Gennai, il 26 giugno con “Queen Mania”, quando sul palco salirà la più nota tribute band europea, per concludersi il 28 giugno con il concerto di Gaia.