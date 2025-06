“GRande estate”, il Ccn: “Il centro storico torna a vivere grazie alla manifestazione”

Grosseto. Il centro storico cittadino è molto più di un semplice luogo di commercio: è un cuore pulsante di svago, divertimento e intrattenimento. La kermesse “GRande estate” si è rivelata un’opportunità eccezionale per Grosseto di riscoprire il suo “salotto buono”, un organismo vivente intriso di attività, storia e la vitalità dei suoi cittadini.

La serata inaugurale della manifestazione, impreziosita dalla presenza del cantautore Raf, è stata un successo strepitoso. Cittadini e visitatori non solo hanno goduto dello spettacolo, ma hanno anche avuto modo di riscoprire le bellezze e le attività del centro storico. Un continuum tra evento e passeggiate che ha trasformato le vie in un vivace andirivieni di persone, rendendo il cuore della città ancora più vibrante e accogliente

Il plauso di “Centro commerciale naturale Centriamo Grosseto”

“In qualità di associazione ‘Ccn Centriamo Grosseto’ – hanno detto dal Centro commerciale naturale – esprimiamo il nostro pieno plauso al festival e sosteniamo con forza questa sinergia, che si traduce in un beneficio tangibile per l’intera cittadinanza e per il suo prezioso centro storico. Ci auguriamo vivamente che iniziative di questo calibro abbiano un seguito e che possano generare nuove idee e slancio per la vita del ‘salotto buono’ della città”.

Il presidente di ‘Centro commerciale naturale Centriamo Grosseto’, Alberto Macchi, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che l’amministrazione Ccmunale e tutti coloro che si dedicano a queste realizzazioni continueranno a proporre iniziative stimolanti come questo festival per il centro storico. Crediamo fermamente che sia fondamentale valorizzare e dare nuova linfa ai luoghi simbolo della nostra comunità. Il centro storico è il nostro bene comune e molti cittadini, non solo i commercianti, hanno espresso parole di grande apprezzamento nel rivedere e respirare nuova vita nelle vie centrali”.

Le parole del presidente Macchi sono state pienamente condivise dai direttori delle due principali associazioni di categoria del commercio, Gabriella Orlando di Confcommercio Grosseto e Andrea Biondi di Confesercenti Grosseto, e da tutte le altre realtà associative che lo sostengono.

L’appuntamento è fissato per la seconda serata del festival, che riproporrà l’iniziativa dei negozi aperti oltre l’orario convenzionale e l’apericena con prodotti tipici locali, tutto questo grazie all’impegno degli associati della neonata associazione “Centro commerciale naturale Centriamo Grosseto”.