“Èlite Granduca Leopoldo Grosseto”: il Team Vannacci arriva in città, aperto il tesseramento

Grosseto. È nato il Team Vannacci “Èlite Granduca Leopoldo Grosseto”, grazie al consigliere Andrea Vasellini e ai contatti diretti con l’onorebole Vannacci.

“Tanti cittadini stanno prendendo la tessera del movimento, con soddisfazione del Generale – si legge in una nota del Team Vannacci di Grosseto -. Il Team Leader è il dottor Cosimo Claudio Pacella, volto noto per esperienza politica e impegno. I consiglieri Vasellini e Bragaglia porteranno le idee del movimento in Consiglio comunale. La sede è in via Tevere 43, a Grosseto. È possibile tesserarsi anche online. A breve un’assemblea con tutti gli iscritti. Il Team è pronto per le prossime sfide, a partire dalle elezioni regionali”.