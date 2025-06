Il centro sociale cambia sede: è stata data in concessione dal Comune

Grosseto. Approvata dalla Giunta comunale la concessione in uso dell’immobile di proprietà dell’Ente situato in via del Molino Vecchio, a Roselle, al centro sociale attualmente gestito da Auser. Si tratta di un locale recentemente ristrutturato di circa 430mq, collocato nelle immediate vicinanze della precedente sede, finora utilizzata in affitto con canone a carico del Comune.

Con il trasferimento della sede si chiude una fase caratterizzata da costi di locazione, a vantaggio di una soluzione più funzionale, pienamente rispondente alle esigenze del centro e della comunità.

“La nuova sede – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al patrimonio Riccardo Ginanneschi – rappresenta un passo avanti significativo sotto il profilo della razionalizzazione delle risorse e dell’efficienza degli spazi. Una struttura ampia, accessibile e meglio attrezzata, che permetterà ad Auser di proseguire nel proprio impegno a favore della socialità e dell’inclusione, in un contesto rinnovato e più adeguato. La sinergia tra amministrazione e mondo del volontariato è fondamentale per rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio”.