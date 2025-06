Presentazioni, talk, incontri e attività per giovani: torna “Grosseto dei lettori”

Grosseto. Saranno la sociolinguista Vera Gheno, lo scienziato Piero Martin e l’iconico cofondatore dei Bluvertigo Andrea “Andy” Fumagalli gli ospiti speciali della 5/a edizione di “Grosseto dei lettori”, unica tappa nel territorio maremmano del festival “La città dei lettori”, progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ogni anno catalizza in Toscana i protagonisti della letteratura contemporanea, a cura di Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano.

Appuntamento mercoledì 25 e giovedì 26 giugno tra la Troniera della Proloco (in piazza del Popolo 3 nel Bastione della Rimembranza), il Polo culturale Le Clarisse (in via Vinzaglio 27) e la biblioteca comunale Chelliana (in via Giuseppe Mazzini 36) per due giornate tra presentazioni, talk, incontri e attività per giovani lettori e lettrici.

Tra i nomi anche Stefano Adami, Alessandro Mori, Filippo Cerri e Lorenza Pieri. Non solo: da quest’anno il festival non si ferma alle date estive, ma proporrà anche, in autunno, una serie di appuntamenti tra la biblioteca e il Polo Le Clarisse. “Grosseto dei lettori” è realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grosseto e in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Proloco Grosseto e Rete grossetana archivi biblioteche centri di documentazione (ingresso gratuito, informazioni www.lacittadeilettori.it).

Il programma

Si parte il 25 giugno alla Troniera della Proloco con un momento pensato per i lettori in erba a cura di Odeon Studio e Fondazione Grosseto Cultura, confermando l’attenzione del festival ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. Alle 17.00 l’autrice e traduttrice specializzata in letteratura per ragazzi Alessandra Valtieri condurrà un incontro/laboratorio dai 6 anni in su a partire dal libro “Il riso” (Editoriale Scienza), affiancata da Petra Paoli di Odeon Studio e Alessandra Corsetti di Le micro atelyer. A seguire sarà possibile partecipare a una speciale visita guidata gratuita al Museo di storia naturale della Maremma per approfondire il tema dell’ecosistema della risaia.

E poi, sempre alla Troniera, avanti con gli appuntamenti per i lettori adulti: alle 18.15 l’autore e filosofo Stefano Adami racconterà “Viva voce” (Edizioni Effigi), storia della malattia che lo ha colpito, selezionata al Premio Campiello 2025, in dialogo con il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari; alle 18.45 il giovanissimo scrittore Alessandro Mori presenterà insieme all’illustratore Claudio (Madkime) Chimenti “Cronache dall’abisso” (Edizioni Effigi), la vicenda di un gruppo di esploratori in fondo all’oceano che li metterà in contatto con temi cruciali della vita, in conversazione con il giornalista Lorenzo Mantiglioni; alle 19.30 si terrà il talk dal titolo “Discorsi sulla complessità”, che vedrà Piero Martin – ordinario di fisica sperimentale all’Università di Padova, fellow dell’American Physical Society e coordinatore delle attività di fisica di Dtt, nuovo grande esperimento di fusione italiano – confrontarsi con la sociolinguista Vera Gheno a partire dalle rispettive ultime pubblicazioni: “Questo è quanto” (Laterza), introduzione alla fisica quantistica per stupirsi di una delle più profonde conquiste dell’intelletto umano, e “Nessunə è normale” (Utet), saggio che decostruisce uno degli aggettivi più abusati dalla nostra società.

Si prosegue giovedì 26 giugno. Alle 17.00 al Polo culturale Le Clarisse ancora attività per bambini e bambine a cura di Fondazione Grosseto Cultura e Odeon Studio, questa volta con un incontro/laboratorio a partire dalla collana per comunicare ai più piccoli la storia dell’arte realizzata per Corraini Edizioni dall’autore e illustratore Fausto Gilberti (dai 6 agli 11 anni). E poi ci si sposta alla Troniera della Proloco: alle 18.30 lo scrittore maremmano Filippo Cerri racconterà in dialogo con il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa il suo “Le malaveglie. Storie di paura popolare” (effequ), alle 19.30 la giornalista e autrice Lorenza Pieri dialogherà con la romanziera Roberta Lepri a partire dai libri “Isole minori” (E/O Edizioni) e “Il giardino dei mostri“ (E/O Edizioni). Conclusione in musica alle 21.30 sempre alla Troniera con Andy, a cui sarà affidata la chiusura del festival con un omaggio alla poesia e alla musica di David Bowie, con la partecipazione di Eugene.

“Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di ospitare per il quinto anno consecutivo ‘Grosseto dei lettori’, un appuntamento che si afferma come una delle manifestazioni culturali più significative del nostro territorio. La presenza di autori, scienziati, linguisti e artisti di livello nazionale testimonia l’ambizione di questo festival, che riesce a coniugare divulgazione, intrattenimento e impegno sociale in un format accessibile a tutte le generazioni e che conferma l’importante ruolo della cultura per la crescita di una comunità”.

“Siamo orgogliosi di contribuire, anche quest’anno, alla realizzazione di ‘Grosseto dei lettori’ – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari -, un appuntamento che si conferma tra i più significativi nel panorama culturale del nostro territorio. Un ringraziamento sentito va a tutti i partner che rendono possibile questo progetto, e allo staff di Fondazione Grosseto Cultura, ai nostri musei che partecipano con entusiasmo a questa iniziativa. Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e all’associazione Wimbledon, il cui impegno, passione e competenza sono il cuore pulsante di un’iniziativa capace di avvicinare le persone alla lettura e alla cultura in modo autentico e coinvolgente. E non per ultimo un ringraziamento alla Pro Loco Grosseto che ci ospita da 3 anni. Insieme, stiamo costruendo un percorso condiviso di crescita culturale che valorizza la nostra comunità e guarda con fiducia al futuro”.

“Fondazione Cassa di Risparmio Firenze ha visto nascere il progetto ‘La città dei lettori’ con il festival che ospitiamo ogni anno a Villa Bardini – afferma Carlo Vellutini, membro del CdA di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – e lo ha accompagnato nella sua crescita che è arrivata fino al territorio grossetano. Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno ‘Grosseto dei lettori’, un appuntamento che rappresenta non solo un’occasione preziosa per avvicinare il grande pubblico alla letteratura contemporanea, ma anche un segno concreto della nostra volontà di valorizzare la Maremma come territorio capace di accogliere e promuovere cultura di qualità. Questa quinta edizione conferma il grande lavoro sinergico tra enti e associazioni locali e la capacità di portare in Toscana una proposta culturale ricca, inclusiva e autorevole”.

“’Grosseto dei lettori’ sta crescendo sia nella qualità degli appuntamenti che nella risonanza che questo evento ha sul territorio – conclude Gabriele Ametrano -. Dopo aver portato, l’anno scorso, i finalisti del Premio Strega per la prima volta nella storia della città, quest’anno il programma vedrà la presenza di tanti ospiti speciali, da Andy a Vera Gheno. Letteratura, approfondimenti e musica saranno elementi fondamentali di questa quinta edizione, che si preannuncia eccezionale”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Informazioni: www.lacittadeilettori.it

