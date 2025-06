“GRande Estate”, il Comune: “Volontari a disposizione delle persone con disabilità, accuse ingiustificate”

Grosseto. Riguardo la nota diffusa dai consiglieri comunali Bragaglia e Vasellini e riguardante l’annuncio di atti mirati a garantire e potenziare la fruizione alle serate di “GRande Estate” anche a persone con disabilità, il Comune di Grosseto precisa quanto segue:

“Con la Consulta per le disabilità c’è stato un confronto ampio, costante e soddisfacente. La rivendicazione fatta dai consiglieri Bragaglia e Vasellini non trova ragion d’essere, dato che lo stesso organizzatore dell’evento ha spiegato, in una nota stampa, che le persone con disabilità che desiderano assistere al concerto possono rivolgersi agli operatori delle organizzazioni di volontariato locale (C.B. Grifone, Misericordia, Croce rossa, la Racchetta e Vab) atte all’assistenza degli spettatori, presenti agli ingressi in piazza, e riceveranno accompagnamento e supporto.

Si tratta, lo ricordiamo, di spettacoli che prevedono un pubblico non stazionario, ovvero un pubblico in continuo movimento. Non è pertanto possibile organizzare in modo diverso la manifestazione musicale oggetto di discussione. Si ricorda che sono presenti servizi igienici privi di barriere architettoniche e che per tutte le date di ‘GRande estate’, al piano terra del Municipio, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta allestirà una sala nursery, con fasciatoio e poltrona allattamento e la presenza di un operatore, per garantire un servizio aggiuntivo gratuito alle famiglie presenti.

Ciò precisato, il Comune evidenzia che le prescrizioni messe in campo per questa edizione di ‘GRande Estate’ sono le stesse utilizzate per tutte le altre manifestazioni, Capodanno compreso”.