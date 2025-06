“GRande Estate”, Bragaglia e Vasellini: “Garantire postazioni realmente accessibili per persone con disabilità”

Grosseto. «L’attenzione ai più fragili è la misura reale di una comunità civile».

Con questa premessa i consiglieri comunali Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia – esponenti del Team Élite Vannacci – annunciano la presentazione di due mozioni centrali per garantire dignità e accessibilità alle persone con disabilità nel territorio comunale di Grosseto.

Mozione N.1 – «“GRande Estate 2025”: più inclusione, meno improvvisazione»

La prima mozione riguarda la prossima edizione della manifestazione “GRande Estate 2025”. L’obiettivo è garantire postazioni realmente accessibili, sicure e funzionali per i cittadini con disabilità, anche alla luce delle esperienze negative maturate nelle edizioni precedenti.

«Le criticità rilevate – dichiarano Vasellini e Bragaglia – sono state puntualmente segnalate dalla Consulta comunale per la disabilità e dal Garante, ma le scelte adottate non hanno tenuto conto di queste indicazioni. Non vogliamo alimentare polemiche, ma riteniamo che l’assessorato competente debba operare in ascolto autentico e confronto strutturato con chi rappresenta le persone con disabilità».

Tra le richieste della mozione: un’area riservata adeguata per visibilità e sicurezza, bagni accessibili, spazio per accompagnatori e un coinvolgimento formale della Consulta fin dalla pianificazione del piano sicurezza.

Mozione N.2 – «Una Commissione per i permessi disabili: meno burocrazia, più equità»

La seconda mozione propone l’istituzione di una Commissione comunale per il rilascio dei permessi di sosta riservati ai disabili, composta da tecnici, sanitari e rappresentanti delle associazioni di tutela. Un modo per rendere il procedimento più trasparente, rapido e centrato sulle reali esigenze delle persone.

«Oggi – spiegano i consiglieri – ci troviamo davanti a percorsi troppo spesso macchinosi, disomogenei, non sempre coerenti con il principio di equità. Una Commissione specializzata può rappresentare un salto di qualità nell’approccio del Comune alla mobilità per i disabili».

«Queste due proposte – concludono Vasellini e Bragaglia – incarnano in pieno lo spirito del Team Élite Vannacci: concretezza, ascolto del territorio, rispetto per chi è stato troppo a lungo ai margini. Vogliamo offrire strumenti e visione per fare meglio. E siamo certi che anche l’assessore saprà cogliere questa occasione per rilanciare un settore così delicato e decisivo per la nostra comunità».