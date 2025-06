Auto finisce nel canale: ferito il conducente

Grosseto. Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale del Poggiale (arteria che collega la strada provinciale del Cristo con Principina Terra).

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un’auto con a bordo il solo conducente è uscita di strada, terminando la propria corsa all’interno di un canale di scolo.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il ferito, un uomo di 26 anni, per le valutazioni mediche del caso.

Il giovane è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto nell’incidente e sta valutando le operazioni necessarie per la rimozione dell’auto dal canale.

Sul posto sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, l’automedica di Grosseto, le forze dell’ordine e vigili del fuoco.