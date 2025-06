“Muoversi per sentirsi liberi”: torna il progetto sportivo dedicato alle famiglie in difficoltà

Grosseto. Il Comune di Grosseto conferma il progetto “Muoversi per sentirsi liberi” per l’anno 2025/2026, dedicato all’integrazione sociale dei minori tra i 5 e i 14 anni provenienti da famiglie in difficoltà economiche attraverso la pratica sportiva. L’iniziativa sarà finanziata con 15mila euro e anticipata all’inizio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita e sviluppo ai giovani in difficoltà.

Le associazioni e società sportive interessate sono invitate a partecipare alla riunione del 26 giugno, alle 16.30, nella sala del Consiglio comunale. Sarà possibile discutere i dettagli del progetto e conoscere le modalità di partecipazione.

“‘Muoversi per sentirsi liberi’ è un esempio concreto di come possiamo lavorare insieme per offrire ai giovani in difficoltà la possibilità di crescere e svilupparsi attraverso lo sport – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi -. Tantissimi ragazzi hanno partecipato nel corso degli anni, trovando nell’attività fisica un’opportunità di crescita, socializzazione e benessere”.

È possibile aderire compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Grosseto e inviandolo all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.grosseto.it.