Al via la quarta edizione dell’Orbetello Book Prize: il programma della rassegna letteraria

Si è svolta al Museo Hendrik Christian Andersen, in collaborazione con il Cepell – Il Centro per il libro e la lettura – la conferenza stampa della IV edizione dell’Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario internazionale voluto dal Comune di Orbetello, assessorato alla cultura e al turismo, guidato da Maddalena Ottali, e in collaborazione con l’agenzia Zigzag, che si terrà ai Giardini chiusi di Orbetello dal 27 al 29 giugno con ingresso libero.

Un weekend di incontri, libri, scrittori, scrittrici, lettori e lettrici, tutti insieme protagonisti nello stesso scenario per una nuova ed entusiasmante edizione del premio.

Il programma

Venerdì 27 giugno, alle 21, Paola Mastrocola presenterà “Il Dio del fuoco” (Einaudi) con Eugenio Murrali.

Sabato 28 giugno, alle 19, Enzo Fileno Carabba salirà sul palco per presentare “L’arca di Noè – Ponte alle grazie” e dialogherà con Ritanna Armeni. Alle 21 chiuderà la serata Romana Petri con “La ragazza di Savannah” (Mondadori), in dialogo con Daniela Mecenate

Attesissima l’ultima serata, domenica 29 giugno, quando sarà consegnato il premio all’opera di narrativa contemporanea, la menzione speciale a Nikolai Prestìa, con “La coscienza delle piante” (Marsilio), e il tributo alla carriera a Ben Pastor.

Alle 19 sarà Paolo Di Paolo, presidente della giuria del premio, a presentare Ben Pastor e a consegnarle poi il trofeo Tributo alla Carriera.

Scrittrice italo americana, nata a Roma, figlia di padre abruzzese di Bisenti, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. Nota e apprezzata come scrittrice di romanzi storici, la Pastor è sempre stata poco affascinata dal presente, ma desiderosa di cambiamenti autentici, ha preferito a lungo immaginare uno scenario simile a quello di oggi seppure ambientato nel passato. Di recente ha proposto un suo intelligente sequel dei “Promessi sposi”.

“In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor – la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore. L’Orbetello Book Prize alla carriera rappresenta qualcosa di ancora più significativo: l’approvazione della giuria per un intenso impegno pluridecennale. Vuole dire stima, cura, affetto collegiale. Di tutto questo sono estremamente grata”.

Paolo Di Paolo, in carica per la sua quarta edizione, insieme alla giuria di selezione composta da Ritanna Armeni, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, Fausto Carotti, Silva Gentilini, Lorena Manini e Giorgio Razzoli, decreterà l’autore o l’autrice vincitore di questa edizione, con i 120 giurati del gruppo “Amici del Parco della lettura”.

Un ruolo importante, quello di questi 120 giurati, di cui il 20% è dislocato fuori dalla provincia di Grosseto; una vera e propria comunità di lettori e lettrici che ricevono i libri e partecipano con il loro giudizio alla scelta del vincitore o della vincitrice del premio.

Una ricerca dell’Aie, resa pubblica a dicembre 2024, ha annunciato un calo di lettura di soli libri a stampa, che riguarda il 66% della popolazione, contro il 68% del 2023.

Davanti a questo scenario poco promettente, iniziative come l’Orbetello Book Prize sono preziose per il rafforzamento della comunità di lettori, per la crescita e il consolidamento della stessa, per avvicinare ai libri lettori e lettrici rendendoli parte attiva e così necessaria alla realizzazione di progetti che mettono al centro della loro mission “il libro”, per stimolare la progettazione di iniziative volte ad allargare la comunità di lettori e lettrici.

“Orbetello Book Prize – dichiara Andrea Zagami, fondatore del premio – è una realtà che opera in questa direzione da quando è nata e, in questi anni, ha visto crescere la sua giuria di lettori e lettrici appassionati, che oggi sono veri e grandi protagonisti del premio. Una giuria che è cresciuta anche in termini di interesse da parte dei lettori e per quanto riguarda la loro dislocazione nel territorio. Nata infatti nella prima edizione come giuria territoriale formata da 40 membri e appartenenti tutti al Comune di Orbetello, nel tempo, vista la curiosità che ha suscitato il premio, è aumentata fino a raggiungere il numero di questi 120 giurati, e con la particolarità che oggi a farne parte sono anche lettori e lettrici che risiedono fuori dal Comune di Orbetello. La lettura è al servizio del territorio. Il Cepell ci può usare per sperimentare. A Orbetello lanceremo degli incontri in biblioteca per continuare a valorizzare territorio e lettori. Sperimentare è una dei nostre più importanti obiettivi”.

“È un piacere per il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura – dichiara il direttore Luciana Lanna -, che ha al centro della sua missione l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura, partecipare al lancio della IV edizione del premio internazionale Orbetello Book Prize che premia il romanzo di narrativa dell’anno anche attraverso l’importante partecipazione di un gruppo di 120 lettori popolari, gli ‘Amici del Parco della Lettura’, che votano il vincitore. Importante è anche la creazione di un Parco della Lettura. E un premio che consegna un tributo alla carriera a un’autrice straniera. Orbetello Book Prize corrisponde perfettamente alla nostra missione e alle nostre esigenze. Cominceremo, per questo, dal prossimo anno a collaborare insieme”

“L’appuntamento con la grande narrativa scalda i motori – dichiara l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – nella splendida cornice dei Giardini chiusi torna l’Orbetello Book Prize, la manifestazione che rende la lettura grande protagonista delle serate lagunari. Come ogni anno, come amministrazione, abbiamo fortemente sostenuto la manifestazione, impreziosita da grandi nomi di autori di caratura internazionale. Abbiamo anche rinnovato il coinvolgimento dei cittadini che si trasformano, in occasione dell’Orbetello Book Prize, in lettori e giurati. Un grande evento che è la punta di diamante delle manifestazioni che promuovono la narrativa e la fondamentale attività della lettura, utile per conoscere, analizzare e comprendere mondi e universi interiori anche molto lontani dalla nostra quotidianità. Ringraziamo gli organizzatori, le tante realtà associative del territorio che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e i tantissimi lettori/giurati che partecipano con entusiasmo a questo Premio”.

“Sono lieta di ospitare l’Orbetello Book Prize – dichiara Maria Giuseppina Di Monte, direttore della Casa Museo Hendrik Christian Andersen – in quanto la Casa, fin dai tempi in cui era abitata dall’artista, è stata luogo d’ incontro di intellettuali e letterati, primo fra tutti lo scrittore americano Henry James, con il quale Hendrik Andersen ha intrattenuto una lunga relazione di amicizia testimoniata anche dal prezioso scambio epistolare durato per quasi un ventennio. Fra i frequentatori di casa Andersen va menzionato Tagore, che visitò l’atelier dell’artista durante il suo soggiorno romano, di cui restano numerose fotografie conservate nell’Archivio della Casa Museo”.

“È sempre un’avventura affascinante, intellettuale ed emotiva – dichiara Paolo Di Paolo -, quella che porta un gruppo di lettori o forse iper lettori a discutere di libri e a scegliere una terna di finalisti. Si mettono in gioco passioni, visioni, esperienze. E si fa una scommessa condivisa. Questa è lo spirito di un premio che sta crescendo molto, come Orbetello Book Prize”.

Orbetello Book Prize viene realizzato con il contributo di Banca Tema, Podere Maremma, il ristorante il Leccino, Conad, Scavolini Store Orbetello e si avvale della collaborazione di Gitav, Smart, Golf Club Argentario, La Selva – Azienda agricola dal 1980, Libreria Bastogi, Centro commerciale naturale di Orbetello, biblioteca comunale “Pietro Raveggi”, associazione Proloco lagunare di Orbetello, e, inoltre, di quella di Trait d’union Onlus.