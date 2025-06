In arrivo sette nuovi Vigili del Fuoco, Rossi: “Attenzione del Governo per la Maremma”

Grosseto. “Sono particolarmente soddisfatto di poter annunciare l’arrivo di sette nuovi Vigili del Fuoco al Comando provinciale di Grosseto, un primo risultato concreto che testimonia l’attenzione del Governo e del Ministero per il nostro territorio e per le sue esigenze in tema di sicurezza e operatività”. A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, in merito al potenziamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella provincia maremmana.

“Questo risultato – spiega Rossi – è frutto dell’impegno del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, così come quello del sottosegretario Emanuele Prisco, sempre sensibili alle esigenze delle realtà locali. Un sentito ringraziamento va anche al Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per l’attenzione riservata alla categoria”.

“A fine maggio – ricorda Rossi – sono stato ospite al Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto per un’assemblea organizzata dalla Uil Pa, durante la quale ho ascoltato direttamente dai rappresentanti e dagli operatori il grido d’allarme legato alla carenza di organico. Mi ero in quella sede preso l’impegno di intervenire, cosa che ho fatto, e oggi arrivano le prime risposte concrete”.

“Questo è solo l’inizio – aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia – Entro la fine dell’anno, infatti, sono previsti ulteriori nuovi inserimenti di personale operativo nel Comando grossetano, a conferma di una strategia nazionale che punta sempre più a rafforzare le strutture territoriali e a garantire maggiore efficienza nei servizi di soccorso”.

“L’arrivo di queste nuove unità – conclude Fabrizio Rossi – non è solo un fatto numerico, ma un segnale politico chiaro: la Maremma non è stata dimenticata. La sicurezza, la prevenzione e la protezione dei cittadini sono e resteranno una priorità del Governo Meloni”.