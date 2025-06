Dl Infrastrutture, Simiani: “Le proposte del Pd per Grosseto, Salvini rispetti impegni presi”

Grosseto. “Il Decreto Infrastrutture rappresenta una opportunità per colmare il gap della provincia di Grosseto e anche per dare un’ulteriore possibilità al Ministro Salvini di poter riparare ai tagli ed alle mancate promesse fatte in questi anni e mai mantenute. Per questo motivo abbiamo presentato come Pd una serie di emendamenti al provvedimento attualmente in discussione a Montecitorio”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani.

“Per quanto riguarda le strade, gli emendamenti depositati riguardano il completamento della Tirrenica, che il Governo ha promesso di finanziate, ma dal quale fino ad ora ha soltanto tolto risorse già stanziate dai precedenti esecutivi. Per le ferrovie abbiamo chiesto la progettazione e la realizzazione dell’Alta capacità ed Alta velocità ferroviaria nella tratta Genova – Roma della dorsale tirrenica, per dare seguito dell’ordine del giorno approvato dalla Camera nei mesi scorsi, e la progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche in provincia di Grosseto”: conclude Simiani