Attacco di Israele in Iran, Rossi: “Monitorata situazione dei pellegrini maremmani in Terra Santa”

Grosseto. “Sto costantemente monitorando l’evolversi della situazione con l’auspicio che la delegazione rientri in Italia quanto prima. Sono in contatto costante con la Farnesina”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, in merito alla delegazione dei Vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa, bloccata in Israele a seguito degli attacchi missilistici avvenuti nella notte.

Tra i prelati presenti anche una rappresentanza maremmana, con il Vescovo della Diocesi di Grosseto-Roselle e Pitigliano-Sovana-Orbetello, monsignor Bernardino Giordano, accompagnato da altri sacerdoti e dal responsabile della comunicazione della Diocesi, Giacomo D’Onofrio.

“Seguo con attenzione e apprensione la vicenda – conclude Rossi – e mi unisco alla preoccupazione dei familiari e delle comunità locali che attendono con ansia notizie rassicuranti sul ritorno in sicurezza dei pellegrini”.