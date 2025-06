Spettacoli, convegni, musica medievale e spettacolI: torna la Festa dell’Alta Maremma

Civitella Marittima (Grosseto). La 53esima edizione della Festa dell’Alta Maremma Gran Palio storico dei Carretti si apre a Civitella Marittima dal 13 al 15 giugno.

Questa edizione sarà interamente dedicata alle ambientazioni medievali con sfilata storica, spettacoli di teatro itinerante, convegni, musica medievale e spettacoli di piromanzia e giocoleria per le vie del borgo.

“Abbiamo voluto dare un carattere preciso alla nostra desta di giugno per ricostruire un aspetto della nostra storia che caratterizza molto il territorio maremmano – spiega Franco Angiolini, presidente della Proloco di Civitella Marittima – Daremo spazio all’intrattenimento e alla gastronomia medievale, ma anche ad aspetti culturali come la visita guidata del borgo e la sfilata storica. Poi, le vie centrali del borgo saranno popolate di artigiani locali, giochi medievali e personaggi che ripercorrono antichi mestieri, e poi la domenica ci sarà il Gran Palio storico dei Carretti, che era e resta l’evento più importante della festa”.

Il programma

La Festa si apre venerdì 13 giugno alle 19 con lo spettacolo di teatro medievale itinerante “Buffi misteri” di Canguasti Teatro per la regia di Felice Panico, liberamente ispirato a “Mistero buffo” di Dario Fo, a seguire musiche e danze medievali con i bolognesi Archam Folk Band e apertura dello stand gastronomico medievale.

Sabato 14 giugno eventi dal vivo, live music medievale con le Bestie di Bacco, stand gastronomico a tema medievale aperto a pranzo e cena, giochi medievali nel borgo, spettacoli di piromanzia, giocoleria e saltinbanco medievali, seminario sul teatro medievale.

Domenica 15 giugno si apre alle 11 con la visita guidata per il borgo di Civitella Marittima (partenza dal circolo Arci in via Cavour 4), a seguire stand gastronomico a tema medievale aperto a pranzo e cena, sfilata storica della Corte dell’Ardenghesca con esibizione del Gruppo dei Rullanti dell’Ardenghesca e del Gruppo sbandieratori di Roccatederighi, a seguire l’evento più atteso della festa: il Gran Palio storico dei Carretti che eleggerà anche quest’anno la contrada vincitrice.

“Il tema medievale ci affascina, ma è stato sopratutto l’ingresso della nostra Proloco nel Registro toscano delle associazioni di rievocazione storica a portare nuova linfa creativa al progetto. La Festa dell’Alta Maremma e le altre iniziative tematiche realizzate nel corso dell’anno, come il banchetto medievale di agosto e i seminari sul teatro medievale che si sono svolti nel corso dell’anno, sono un modo per rispolverare ampie porzioni del nostro passato e aspetti che ancora permangono nel borgo e nelle abitudini di questi territori – conclude Franco Angiolini –. Siamo lieti di ripercorrere il nostro passato, è un modo per metterlo in luce ed è un valore aggiunto al divertimento dello stare insieme che ha da sempre contraddistinto la Festa dell’Alta Maremma qui a Civitella Marittima”.

L’appuntamento è da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Civitella Marittima.