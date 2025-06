Decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici: nuovo seminario dell’Ance

Grosseto. Continua la serie di incontri organizzati dall’Ance Grosseto sulle tematiche tecniche di approfondimento, dopo l’approvazione del D.lgs. 209/24 sulle disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici.

Nella sala delle conferenze dell’Associazione costruttori edili a Grosseto, in via Monte Rosa 56, giovedì 12 giugno, alle 15, verranno trattati due importanti argomenti: l’Accordo Quadro, in particolare la sua disciplina quale istituto per la fase di programmazione ed esecutiva nei lavori pubblici, sulla base dei fabbisogni di mercato con rapporti tra più operatori economici e senza apertura di confronto competitivo. Accordo Quadro come contratto attuativo, la sua rinegoziazione e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il secondo argomento approfondirà l’accesso agli atti, tra cui – in particolare – il fascicolo virtuale dell’operatore economico e le verifiche dei requisiti.

Relatore del seminario sarà l’avvocato Gaetano Viciconte del Foro di Firenze, esperto contrattualista e di diritto amministrativo.

L’incontro non prevede oneri economici per la partecipazione, è rivolto alle imprese, ai liberi professionisti ed ai tecnici responsabili degli enti appaltanti.

Il seminario ha il riconoscimento degli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei Collegi provinciali dei geometri e dei periti industriali.