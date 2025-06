Fiera della Scienza 2025: il Comune partecipa alla manifestazione organizzata dagli studenti

Manciano (Grosseto). Martedì 10 giugno, il sindaco di Manciano Mirco Morini e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Daniela Vignali, hanno partecipato con entusiasmo alla Fiera della Scienza 2025, promossa dall’Iis “F. Zuccarelli” con il patrocinio del Comune di Manciano.

L’evento ha visto una numerosa e vivace partecipazione di studenti e insegnanti, coinvolgendo anche le scuole secondarie di primo grado del territorio. I ragazzi, con passione e spirito di squadra, hanno presentato al pubblico progetti scientifici e approfondimenti tematici, tra cui l’interessante intervento intitolato “Scudo umano: il sistema immunitario in azione”.

Il sindaco Morini e l’assessore Vignali hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per l’iniziativa: «Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa Fiera della Scienza, che dimostrano quanto la scuola sia un luogo di fermento culturale e di crescita sociale. Vedere i giovani cimentarsi con entusiasmo nella divulgazione scientifica è il segno di una comunità viva e in cammino. L’amministrazione comunale sarà sempre al fianco del mondo dell’istruzione, perché educare è un impegno collettivo che ci riguarda tutti».

Nella foto: con il sindaco e l’assessore, le dirigenti Francesca Iovenitti, dirigente scolastica del comprensivo, e Maria Cristina Alocci, dirigente scolastica delle superiori.