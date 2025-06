Musica, buon cibo e birra artigianale: sul Monte Amiata è tempo di “Vulcano di birra”

Arcidosso (Grosseto). L’inizio estate sul Monte Amiata ha il sapore della birra artigianale. Appuntamento ormai fisso nel calendario dei beer lovers toscani e non solo, torna con tante novità il festival indipendente “Vulcano di birra” dal 13 al 15 giugno ad Arcidosso, al Nido di fate.

Il programma

Il programma dell’edizione 2025 è ricco di attività per tutti, ma iniziamo dai birrifici, protagonisti indiscussi della kermesse. Due new entry di rilievo nazionale: il laziale Shire brewing, da Pomezia (Roma), che si caratterizza con stili come Dark Mild, Bitter, Irish Dry Stout, e l’umbro Birrificio Altotevere da San Giustino (Perugia), che lega la sua produzione al territorio e alla tradizione gastronomica locale ed è stato selezionato tra le Eccellenze nella Guida alle birre d’Italia 2025 di Slow Food.

Torna poi, per il secondo anno consecutivo, Rirtual Lab di Formello – Roma, vincitore del premio Birraio dell’anno nel 2020, nel 2022 e nel 2024; si confermano i resident Wooden Beer, che porterà al festival birre nazionali ed internazionali, e Birra Amiata, che gioca in casa. Un totale di venticinque spine in cui si alterneranno etichette da assaggiare, gustare, scoprire o riscoprire, per soddisfare ogni voglia di birra.

Tra le novità principali dell’eruzione 2025 c’è il JBeer Village: una nuova area in cui la birra incontra l’arte e la tradizione che si mescola alla creatività. Realizzato in collaborazione con Jsoftware, è uno spazio in cui vivere esperienze uniche, ideale per chi vuole rilassarsi, sperimentare e lasciarsi ispirare. Qui, domenica 15 giugno alle 17, si svolgerà la degustazione “Universo Westvleteren” guidata da Kuaska, che racconterà la storia dei monaci e della birra d’abbazia più rara al mondo; i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 349.8513084 (Alessio). Il JBeer Village ospiterà anche la performance “Drink & Drow”, sabato 14 giugno dalle 17, realizzata in collaborazione con Clan e Mediateca digitale della Maremma: una sessione di disegno live con modella, accompagnata dal live panting; per partecipare ci si può iscrivere contattando il numero 340.3945909, l’iscrizione include anche il bicchiere del festival, 2 gettoni degustazione ed un gadget targato Drink & Drow.

“Abbiamo deciso di definire la manifestazione indipendente perché celebra la cultura brassicola artigianale con degustazioni, incontri con i birrai e workshop – commentano gli organizzatori –. È un’occasione per appassionati e curiosi di scoprire birre uniche, difficili da trovare nella grande distribuzione, e per sostenere i piccoli produttori. Anche lo street food è indipendente, uno spazio dedicato a chi cucina fuori dagli schemi: food truck d’autore e cucine di strada che raccontano storie vere, fatte di passione, ricerca e identità. Cerchiamo di trasmettere lo spirito di indipendenza anche nella scelta musicale coinvolgendo band che abbiano un legame con l’auto produzione e non siano legate a grandi etichette”.

Gli stand dedicati al cibo saranno cinque, con sfiziosità e ricette per tutti i gusti: pulled pork toscano da Porcobrado, premiato agli European street food award nel 2017 e nel 2022; panini di mare, frittura di pesce e olive all’ascolana da R&S street food in arrivo dalle Marche; panzerotti, polpette e bombette pugliesi da Gustolab from Puglia; poi, immancabili, la pizza contemporanea di Il palato chiede il bis e gli arrosticini, gli hamburger e le donzelle dei ragazzi della Pro loco di Arcidosso.

E poi la musica, che accompagnerà tutte e tre le serate dall’aperitivo al dopo cena. Si aprirà, il venerdì, con il concerto dei Io e i gomma gommas, band che propone canzoni storiche italiane rivisitate in chiave punk/rock’n’roll in un vero concentrato di divertimento, tecnica e pazzia; dopo il concerto si continua a ballare con Cato DJ. Il sabato sera si esibiranno i Meneguinness, per una scarica di folk rock irlandese che farà saltare tutti. A seguire, Dj Bellu. Infine, domenica, alle 19, lo spettacolo “Racconti caperci” con Fabio Morganti e alle 20.30 live di Sheila.

Infine l’area giochi, curata da Il garage delle meraviglie, proporrà intrattenimenti per grandi e piccoli, tra cui il toro meccanico, la vasca delle palline, l’astronauta e lo scivolo topolino.

Per rimanere aggiornati segui i profili ufficiali dell’evento su Facebook e Instagram.