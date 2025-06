Enasarco: Fnaarc invita agenti di commercio al voto per rinnovo dell’assemblea dei delegati

Grosseto. Sono in pieno svolgimento, fino al prossimo 16 giugno, le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria per i professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza. Un appuntamento cruciale per il futuro della categoria, al quale Fnaarc Confcommercio Grosseto invita tutti gli agenti di commercio a partecipare attivamente.

Le elezioni rappresentano un momento fondamentale per scegliere i rappresentanti che guideranno l’ente per i prossimi anni, definendo le politiche e le strategie a tutela degli agenti e dei loro diritti previdenziali. Fnaarc Confcommercio Grosseto sottolinea l’importanza di un voto consapevole per garantire una gestione trasparente ed efficiente di Enasarco.

“Il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Enasarco è un’occasione imperdibile per la nostra categoria – dichiara Valter Bruni, presidente di Fnaarc Grosseto -. È fondamentale che gli agenti di commercio esercitino il loro diritto di voto per eleggere candidati che conoscano a fondo le specificità del nostro lavoro e che possano rappresentare al meglio le nostre istanze all’interno dell’ente. La partecipazione è essenziale per assicurare che Enasarco continui a essere un punto di riferimento solido e affidabile per la previdenza integrativa degli agenti”.

“Per gli agenti e i rappresentanti poter votare direttamente per eleggere gli organi di Enasarco è molto importante – afferma il direttore di Fnaarc e Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando -. Votare, partecipare, ed essere informati, infatti, è un’opportunità in più per avvicinarsi con maggiore consapevolezza ad una Fondazione in grado di indirizzare una parte del futuro della categoria”.

Fnaarc Grosseto ricorda a tutti gli aventi diritto che è possibile esprimere il proprio voto anche negli uffici di Fnaarc Grosseto, ospitati nella sede provinciale di Confcommercio, in via della Pace 154 a Grosseto. Il personale sarà a disposizione per fornire supporto e assistenza per le operazioni di voto.

Per maggiori informazioni sulle modalità di voto e per conoscere i candidati, gli agenti di commercio possono consultare il sito ufficiale di Enasarco o rivolgersi agli uffici di Fnaarc Confcommercio Grosseto scrivendo a fnaarc.@confcommerciogrosseto.it .