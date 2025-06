Lavori di AdF per una nuova tubazione: possibili disagi in alcune vie cittadine

Grosseto. Giovedì 12 giugno AdF sarà al lavoro a Grosseto per l’allaccio di una nuova tubazione in via Alberto Sordi.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 16, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in largo Giubilei, largo Vanzetti, largo Menotti Serrati, largo Masina, largo Sacco, località casa Santa Teresa, località San Carlo, località Voltina, podere Curtatone, podere Matteraia, podere San Guglielmo, podere San Patrizio, podere Santa Caterina, podere Trapplaccia, strada della Voltina, strada Magenta, strada Pian di Barca, strada provinciale 40 la Trappola, strada San Carlo, strada vicinale la Trappola, strada vicinale Voltina, via Adolfo Celi, via Alberto Sordi, via Fabrizi, via Magnani, via De Curtis, via Aurelia Antica, via Lazzeretti, via de Filippo, via Fellini, viale Caravaggio, via Visconti, via Mastroianni, via Soldati, via Germi, via Leone, via Tognazzi, via De Sica, vicolo dell’Artigianato.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 16.

