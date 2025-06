Referendum senza quorum: Grosseto in linea con i dati nazionali

Grosseto – Con un’affluenza poco sopra il 31% dei votanti, la provincia di Grosseto si conferma in linea con i dati nazionali (30,58%).

Nessuno dei cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza ha raggiunto il quorum del 50%.

I dati

Di seguito le percentuali per referendum:

«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» : votanti 53.046, corrispondenti al 31,46% dei votanti; i Si sono stati 45.946, pari all’ 88,87% , i No 5.756, pari all’ 11,13% ; le schede nulle sono state 406, le schede bianche sono state 938;

: votanti 53.046, corrispondenti al dei votanti; i Si sono stati 45.946, pari all’ , i No 5.756, pari all’ ; le schede nulle sono state 406, le schede bianche sono state 938; «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale» : votanti 53.034, corrispondenti al 31,45% dei votanti; i Si sono stati 45.273, pari all’ 87,56% , i No 6.433, pari al 12,44 % ; le schede nulle sono state 401, le schede bianche sono state 927;

: votanti 53.034, corrispondenti al dei votanti; i Si sono stati 45.273, pari all’ , i No 6.433, pari al ; le schede nulle sono state 401, le schede bianche sono state 927; «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi» : votanti 53.051, corrispondenti al 31,46% dei votanti; i Si sono stati 45.831, pari all’ 88,74% , i No 5.818 pari all’ 11,26 % ; le schede nulle sono state 417, le schede bianche sono state 985;

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» : votanti 53.070, corrispondenti al 31,48% dei votanti; i Si sono stati 45.329, pari all’ 87,53% , i No 6.457, pari all’ 12,47 % ; le schede nulle sono state 389, le schede bianche sono state 895;

: votanti 53.070, corrispondenti al dei votanti; i Si sono stati 45.329, pari all’ , i No 6.457, pari all’ ; le schede nulle sono state 389, le schede bianche sono state 895; «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»: votanti 52.982, corrispondenti al 31,42% dei votanti; i Si sono stati 33.852 pari al 65,42%, i No 17.892, pari al 34,58 %; le schede nulle sono state 417, le schede bianche sono state 819, contestata solo una scheda.

I commenti dei sindacati e della politica

Cgil

«L’obiettivo di raggiungere il quorum è andato fallito – spiega la segreteria della camera del lavoro di Grosseto, Monica Pagni -, ma i referendum hanno di sicuro avuto il pregio di riportare al centro della discussione pubblica i temi del lavoro. Per questo, il percorso che abbiamo davanti è ancora lungo e si dipanerà con tutti gli strumenti che il sindacato ha a disposizione. Nonostante l’evidente boicottaggio mediatico e istituzionale e la politicizzazione dello scontro, all’appello della Cgil hanno dato una risposta oltre 14 milioni di persone, i problemi delle quali nel mondo del lavoro non hanno trovato fin’ora rappresentanza al di fuori del sindacato.

Nella Toscana, che ha registrato la partecipazione più alta in Italia ai 5 referendum, la provincia di Grosseto è quella con l’adesione più bassa ancorché del tutto dignitosa. Un dato che riflette la grande frammentazione del mondo del lavoro nella nostra realtà, con una parcellizzazione evidente del tessuto aziendale fatto di piccole e piccolissime imprese e un numero di lavoratori autonomi molto alto.

Abbiamo fallito l’obiettivo del quorum in questo oggettivo quadro di difficoltà. Per questo la Cgil grossetana può andare orgogliosa del risultato che è ascrivibile in grandissima parte alla mobilitazione della propria macchina organizzativa e dei tanti volontari, che ringrazio di cuore per la passione che ci hanno messo.

Ciò detto, a fronte di 30mila lavoratori e pensionati iscritti alla nostra organizzazione, compresi quasi 4.000 stranieri che non votano, in provincia hanno preso parte al voto sui 5 referendum oltre 55mila persone. Decimale più, decimale meno, corrispondenti a un terzo dell’intero corpo elettorale. Non abbiamo ottenuto il risultato che auspicavamo, ma siamo fermamente convinti di aver fatto una battaglia giusta per l’emancipazione del mondo del lavoro e il rilancio della partecipazione democratica. Ed anche se non è stato raggiunto il quorum ci rimangono un patrimonio di idee e relazioni con le persone in carne ed ossa, a partire dal quale continueremo a batterci per cambiare le cose. Privilegiando i bisogni materiali delle nuove generazioni, lavoratori dipendenti e autonomi e delle donne, che sono quelli con gli stipendi più bassi e i contratti più precarizzati di sempre. Aver mancato il quorum, infatti, non ci ha affatto convinto che in Italia, e in modo particolare nella nostra provincia, l’impianto legislativo che regola il mercato del lavoro sia adeguato a bisogni e aspettative di chi lavora. Ragioneremo su come proseguire la nostra mobilitazione. Con l’autonomia che ci ha sempre contraddistinto, consapevoli di essere un soggetto diverso dai partiti politici. Che evidentemente dovranno porsi il problema delle risposte da dare a quanti hanno partecipato al voto, a meno che non intendano deliberatamente ignorarli”.

L’onorevole Fabrizio Rossi

“I risultati dei referendum dimostrano chiaramente una cosa: la sinistra ha perso. Ancora una volta, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si sono schierati su posizioni ideologiche, lontane dai bisogni concreti dei cittadini, e sono stati sonoramente sconfitti con il mancato raggiungimento del quorum”: a dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, commentando l’esito delle consultazioni referendarie.

“I cittadini si sono espressi con chiarezza, bocciando la propaganda progressista. È la conferma che le parole d’ordine della sinistra non convincono più nessuno: non rappresentano né il cambiamento, né l’interesse nazionale. I quesiti stessi rappresentavano un ostacolo alla comprensione e mal si conciliavano con l’istituto del referendum. Il più insidioso era quello sulla ‘cittadinanza breve’, sciagurato e dagli effetti deflagranti. La cittadinanza italiana non è un automatismo, ma una conquista. È ora che Pd e 5 Stelle prendano atto della realtà – conclude Rossi – e smettano di impartire lezioni a chi, ogni giorno, si confronta con i problemi veri degli italiani. Questo è un altro schiaffo alla boria di certa sinistra, sempre più in crisi di identità”.

Lega

“L’esito del referendum è inequivocabile: il popolo italiano non ha creduto all’ennesima messinscena orchestrata da Pd e Cgil. Il mancato raggiungimento del quorum è una sconfitta clamorosa per chi pensava di poter forzare la mano all’opinione pubblica con la propaganda e il pressing ideologico – dichiara Andrea Maule, commissario provinciale della Lega di Grosseto -.Il dato più significativo riguarda il quesito sulla cittadinanza: anche una parte consistente dell’elettorato di sinistra ha chiaramente detto no all’idea di ridurre da 10 a 5 anni il percorso per ottenere la cittadinanza italiana. Un chiaro segnale che nemmeno chi vota a sinistra condivide scelte così radicali e pericolose per la nostra identità nazionale. Se davvero il Partito Democratico e la Cgil vogliono occuparsi del bene dei cittadini e dei lavoratori, lo facciano nelle sedi opportune. E la sede opportuna è il Parlamento, dove si legifera e dove si possono proporre modifiche alle leggi esistenti. Non attraverso referendum propagandistici, costosi e senza alcuna reale prospettiva di successo”.

“Il Pd ha piena facoltà di proporre riforme in aula. La Cgil, da primo sindacato italiano, ha tutti gli strumenti per intervenire con serietà nelle dinamiche sociali e lavorative. Ma entrambi hanno preferito spendere tempo e denaro pubblico in un’iniziativa che nascondeva chiaramente un secondo fine: provare a dare una spallata al Governo. Missione miseramente fallita – termina Maule –. Ringrazio gli elettori grossetani che, anche stavolta, hanno dimostrato maturità, buonsenso e attaccamento ai valori della nostra Repubblica. La Lega continuerà ad essere presidio di concretezza e coerenza, sempre al fianco di chi lavora, produce e difende la propria terra”.