Un’estate tutta da vivere in paese: il programma completo delle iniziative

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Apre domenica 8 giugno il cartellone degli eventi estivi di Monterotondo Marittimo con una ricorrenza di grande significato per la comunità: il 40° anniversario della corale Santa Cecilia, che si esibirà alle 17, nella chiesa San Lorenzo.

L’estate 2025 a Monterotondo Marittimo si preannuncia ricchissima di appuntamenti che spaziano tra musica, teatro, cinema e attività dedicate ai più piccoli, con una programmazione pensata per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

L’amministrazione comunale ha presentato l’intero programma dei mesi di giugno, luglio e agosto. Tra gli eventi più attesi la rassegna di teatro e danza Festival delle Colline geotermiche, il 19 giugno e venerdì 8 agosto; poi il festival “A tutto vapore” che animerà Monterotondo Marittimo dal 4 al 6 luglio, con i concerti dal vivo in location diverse, e dall’11 al 13 luglio il Premio letterario nazionale Renato Fucini.

Torna anche il teatro di figura di strada e per ragazzi con il “Festival nuove Figure” nei mesi di luglio e agosto. Momento clou dell’estate sarà Vademecum, il festival delle arti di strada che si svolgerà nei giorni 16 e 17 agosto. Monterotondo Marittimo ospiterà anche una data del Grey Cat Festival il 14 agosto con un workshop al teatro del Ciliegio e lo spettacolo alle 21.30 alla Rocca degli Alberti dal titolo “I napoletani non sono romantici”, con Marco Zurzuolo Quartet. Non mancheranno le tradizionali sagre gastronomiche, a conferma di una proposta ampia e curata, capace di valorizzare il territorio e favorire momenti di incontro e socialità.

“Anche quest’anno presentiamo un cartellone estivo vario e di qualità, costruito grazie al fondamentale impegno delle associazioni locali – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – che con passione e dedizione contribuiscono alla riuscita di ogni singolo evento. Monterotondo Marittimo si conferma un borgo vivace e ospitale, dove cultura, tradizione e creatività si incontrano per offrire a cittadini e turisti un’estate da vivere insieme”.

Il programma

Ma ecco il programma completo:

Giugno

Domenica 8

Ore 17.00 – Chiesa San Lorenzo

40° anniversario Corale Santa Cecilia

Giovedì 12

Dalle ore 17.00 – Terrazza ex Acli Dj set – Dj David Miller

Giovedì 19

Festival delle Colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza – Ore 21,30 – Piazza Casalini – “Distinti saluti” di Baldassarre e Buchini – Ore 22.30 – sala Ex Acli – “La traiettoria calante” di Pietro Giannini

Venerdì 20

Dalle ore 20.00 – Impianti sportivi Le Pianacce

Serata Disko

Hunters Monterotondo

Domenica 22

Dalle ore 17.00 – Terrazza ex Acli

“Vapori d’inchiostro….”

Presentazione du libri alla presenza degli autori di Collettivo Libere Arti e Pensieri

Giovedì 26

Dalle ore 17,00 – Terrazza ex Acli Dj set – Dj David Miller

Dal 27 al 29

Pista ai Castagni

Sagra del torello

Stand gastronomici

Pro Loco Monterotondo M.mo

Luglio

Giovedì 3

Ore 21,30 – Piazza Casalini

Concerto – “La sera dei miracoli” – Attraverso la canzone italiana