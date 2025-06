Cultura, spettacolo e comunità: tre mesi di eventi estivi in paese e nelle frazioni

Scarlino (Grosseto). Anche per l’estate 2025 il Comune di Scarlino propone un calendario di eventi ricco e variegato, pensato per valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro, intrattenimento e cultura a residenti e visitatori. Un programma che si snoda da giugno a settembre, toccando tutte le frazioni del Comune, e che intreccia tradizione e innovazione, arte e natura, musica e teatro. Gli eventi, fatta eccezione per alcune date, sono ad ingresso gratuito.

Tra le rassegne più attese, si confermano “Letteratura & Teatro”, a cura della compagnia Ridi Pagliaccio diretta da Giacomo Moscato, con spettacoli che fondono narrazione, musica e poesia nella splendida cornice della Rocca pisana, e “Le notti della natura”, un viaggio notturno e narrativo nel patrimonio ambientale del territorio, a cura di Giacomo Radi. Spazio anche alla musica con “Castello d’autore” e ai concerti del prestigioso “Grey Cat Festival”, che porteranno a Scarlino artisti come Avishai Cohen, Eugenio Finardi, l’Orchestra Regionale della Toscana e Fabrizio Bosso.

A fianco delle rassegne, il cartellone si arricchisce di numerosi appuntamenti: dalla Festa della birra a Scarlino Scalo, alla Festa della trebbiatura al Puntone, passando per la Festa del volontariato, il Karaoke in piazza, i mercatini e i giochi nel centro storico. Non mancano eventi simbolici e identitari come il Diciannove, con le tradizionali Carriere, e la processione per il beato Tomma. Le piazze del territorio ospiteranno inoltre spettacoli musicali come i tributi agli 883 e ai Beatles, le serate di danza, concerti di fine estate e momenti di festa con la banda, la compagnia I Teatranti e numerose realtà associative locali.

Non manca l’arte, con la mostra “Sei personaggi in cerca d’autore”, curata da Valerio Radi e Carla Moscatelli nella sala consiliare.

«Desideriamo ringraziare – dicono dall’amministrazione comunale – tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo calendario, dalle associazioni, passando per artisti, tecnici e sponsor. Un ringraziamento particolare va alla Pro Scarlino, che anche quest’anno ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di molte delle iniziative proposte. Scarlino è pronta ad accogliere tutti per vivere insieme un’estate all’insegna della cultura, della socialità e della bellezza del nostro territorio».

Programma eventi estate 2025

Domenica 8 giugno, dalle 18.00, a Cala Civette (Scarlino), si apre la stagione con l’evento “I Luoghi del Tempo”: una passeggiata con lo scrittore Fabio Genovesi e il funzionario comunale Marco Bizzarri, coordinata da Norberto Vezzoli. La serata prosegue con il concerto “Discoverland” di Roberto Angelini e Pier Cortese, accompagnato da un aperitivo con prodotti tipici del territorio. Ingresso gratuito, informazioni e prenotazioni su www.iluoghideltempo.it.

Domenica 15 giugno, dalle 17.00, al parco comunale di via Amendola a Scarlino Scalo, si svolgerà la Festa del volontariato, a cura del Coordinamento Vita. Un pomeriggio dedicato all’impegno civile, con iniziative sociali e momenti di condivisione. Ingresso gratuito.

Domenica 22 giugno, alle 21.30, la Rocca pisana ospita l’appuntamento “Viaggiatori viaggianti” della rassegna “Letteratura & Teatro”, con Giacomo Moscato alla narrazione, Fabio Cicaloni al canto, e musicisti Carlo Recchia, Claudio Buselli e Marco De Carolis. Ingresso gratuito.

Sabato 28 giugno, alle 19.00, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, va in scena la Festa della birra con uno spettacolo comico di Alessandro Paci e musica dal vivo con Giordano Cumoli. Evento organizzato dalla Pro Scarlino. Ingresso gratuito.

Domenica 29 giugno, dalle 18.00, la sala Auser del Puntone ospita la Festa della trebbiatura, un appuntamento della tradizione locale. In serata, alle 21.30, alla Rocca pisana, prosegue la rassegna “Letteratura & Teatro” con “Mia Martini – Tutto il suo universo”, spettacolo con Daniele Sgherri, Daniela G. Samperi e Michele Santinelli. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.

Domenica 6 luglio, alle 21.30, alla Rocca pisana, sarà rappresentato “Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano”, con Giacomo Moscato e Francesco Iannitti Piromallo. Ingresso gratuito.

Giovedì 10 luglio, sempre alla Rocca, alle 21.30, si terrà lo spettacolo “Una razza in estinzione”, tributo a Giorgio Gaber a cura dell’associazione Palcoscenico. Ingresso a pagamento (www.unarazzainestinzione.it).

Venerdì 11 luglio, alle 21.30, “Le Notti della natura” presentano “I mondi dell’acqua” con Marco Colombo, un racconto dedicato alla biodiversità delle acque. Ingresso gratuito.

Domenica 13 luglio, alle 21.30, prosegue “Letteratura & Teatro” con “Il pedagogo di campagna”, spettacolo musicale con Cinzia Monari e Paolo Mari. Ingresso gratuito.

Lunedì 14 luglio, alle 19.00, nella località Terra Rossa (Puntone), si terrà il trekking notturno a Cala Violina, evento delle “Notti della Natura”, a cura di Giacomo Radi. Ingresso su prenotazione (tel. 0566.844247).

Venerdì 25 luglio, alle 21.30, ancora alla Rocca, “Le Notti della natura” presentano “Tutto il mondo è chiocciola” con Debora Barbato, ricercatrice e malacologa. Ingresso gratuito.

Domenica 27 luglio, sempre alle 21.30 alla Rocca, prosegue “Letteratura & Teatro” con l’omaggio musicale “Il poeta e il menestrello” dedicato a Angelo Branduardi, con Giacomo Moscato e Paolo Tenerini. Ingresso gratuito.

Mercoledì 30 luglio, oalle 21.30, la Rocca accoglie “I magnifici tre”, un omaggio alle musiche di Morricone, Rota e Piovani, prodotto da Dream Solutions. Ingresso gratuito.

Sabato 2 agosto, alle 21.30, inizia il “Grey Cat Festival” con il concerto “Ashes to Gold” del trombettista Avishai Cohen e il suo quartetto. Ingresso a pagamento su www.ticketone.it.

Domenica 3 agosto, alle 11.00, nel centro storico di Scarlino si svolgerà la tradizionale processione per il Beato Tomma. Alle 21.30, alla Rocca, per “Letteratura & Teatro” c’è “Vola solo chi osa farlo”, con Giacomo Moscato e Dominga Tammone. Ingresso gratuito.

Lunedì 4 agosto e martedì 5 agosto, sempre alle 21.30 alla Rocca, il ciclo “Castello d’Autore” propone il concerto di Eugenio Finardi con “Tutto ’75–’25” e lo spettacolo musicale dell’Orchestra regionale della Toscana. Entrambi gli eventi sono a pagamento (www.18tickets.it).

Venerdì 8 agosto, in piazza Gramsci, si esibisce la band ’60s Beatles and More. Ingresso gratuito.

Martedì 12 agosto, sempre in piazza Gramsci, la scuola di ballo Odissea 2001 presenta lo spettacolo “Born to Dance”. Ingresso gratuito.

Venerdì 15 agosto, alle 21.30, in piazza Dani al Puntone, è in programma il concerto dei Chabaloosa, a cura di Dream Solutions. Ingresso gratuito.

Sabato 16 agosto, alle 19.00, in piazza del Mercato a Scarlino, serata Karaoke con la Pro Scarlino. Ingresso gratuito.

Dal 16 al 24 agosto, ogni sera dalle 18.30 alle 22.30, nella sala consiliare si potrà visitare la mostra d’arte figurativa “Sei personaggi in cerca d’autore”, a cura di Valerio Radi e Carla Moscatelli. Ingresso gratuito.

Domenica 17 agosto, dalle 18.00, nel centro storico, mercatini, giochi e concerto con la Opus Band, a cura della Pro Scarlino. Alle 21.30, alla Rocca, il “Grey Cat Festival” propone “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Ingresso a pagamento.

Lunedì 18 agosto e martedì 19 agosto si celebrerà “Il Diciannove”, con tiro con l’arco alla Rocca, musica, giochi e le tradizionali Carriere, a cura della Pro Scarlino. Ingresso gratuito.

Domenica 24 agosto, alle 21.30, piazza Gramsci ospita “Auser in festa”, serata musicale a cura dell’Auser Scarlino Scalo. Ingresso gratuito.

Martedì 26 agosto, sempre in piazza Gramsci alle 21.30, il concerto “8&8=16”, tributo agli 883, prodotto da Dream Solutions. Ingresso gratuito.

Mercoledì 27 agosto, alle 21.30, alla Rocca Pisana andrà in scena lo spettacolo “Le Sorelle Alzheimer”, a cura della compagnia I Teatranti. Ingresso gratuito.

Sabato 30 agosto, alle 21.30, nel centro storico, la Pro Scarlino presenta il concerto di fine estate con “Piazzale Ponente”. Ingresso gratuito.

Infine, sabato 6 settembre, dalle 20.00, in piazza Dani al Puntone si chiude la stagione con la tradizionale Sagra del pesce, a cura dei commercianti della frazione e la Pro Scarlino. Ingresso gratuito.