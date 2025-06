Ammissioni al centro estivo “Le Mimose”: pubblicata la graduatoria provvisoria

Follonica (Grosseto). Sul sito istituzionale del Comune di Follonica sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del centro estivo 2025 “Le Mimose”, disponibili al seguente indirizzo: https://www.comune.follonica.gr.it/Servizi/Centro-estivo-comunale-Le-Mimose.

Entro giovedì 12 giugno potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, al termine delle quali saranno pubblicate le graduatorie definitive.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giulia Mannelli, dell’ufficio Servizi socio-educativi, in via Roma n.47 (Tel. 0566.59411).