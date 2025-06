Viola il divieto di dimora dopo un furto: ladro finisce in carcere

Grosseto. Numerosi controlli dei Carabinieri a Grosseto durante tutto il ponte del 2 giugno.

I militari dell’Arma hanno eseguito un arresto in applicazione di una misura cautelare a carico di un cittadino straniero.

L’uomo era stato arrestato per furto alcuni giorni prima e successivamente rimesso in libertà con la prescrizione del divieto di dimora a Grosseto.

Misura che l’uomo ha violato, come documentato in precedenza dai Carabinieri, per cui il Tribunale di Grosseto ha ripristinato per lui la custodia in carcere.