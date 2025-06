Scuola dell’infanzia, al via i lavori per la messa in sicurezza del tetto: investiti 365mila euro

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della copertura della scuola dell’infanzia di Marsiliana. L’intervento, dal valore complessivo di 365.551,99 euro, è finanziato interamente grazie all’avanzo di amministrazione e rappresenta un nuovo tassello del piano comunale per l’ammodernamento dell’edilizia scolastica.

I lavori saranno consegnati il 5 giugno e inizieranno nei giorni successivi: avranno una durata prevista di 210 giorni. L’intervento riguarda la ristrutturazione completa della copertura dell’edificio scolastico.

Questo nuovo cantiere si aggiunge ai lavori già ultimati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della frazione, per un investimento totale a oltre 500.000 euro destinati al miglioramento delle strutture scolastiche di Marsiliana.

«Con questo intervento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli – continuiamo a dimostrare grande attenzione verso l’edilizia scolastica, che per noi rappresenta un investimento prioritario sul futuro della nostra comunità. Garantire spazi sicuri per i nostri bambini è un impegno che portiamo avanti con determinazione e concretezza».

Nel frattempo, proseguono anche i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido a Montemerano, mentre sono in corso le valutazioni sul progetto per la ristrutturazione e rifacimento dell’edificio scolastico di Saturnia, a conferma della volontà dell’amministrazione di intervenire in maniera capillare e strategica su tutto il territorio comunale.