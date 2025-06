Scarlino nel cuore: “Dall’amministrazione un anno di promesse mancate”

Scarlino (Grosseto). “Siamo ormai ad un anno dall’inizio di legislatura e quello che possiamo registrare sono solo promesse non mantenute e polvere sotto il tappeto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel cuore, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“L’amministrazione di centrodestra che governa il Comune di Scarlino, in campagna elettorale, ha sventolato tanti progetti, ma ad oggi non vi è traccia alcuna – continua la nota –. Partiamo dal Casello idraulico di Scarlino scalo: doveva diventare un bene da restituire alla collettività ed invece è già la seconda asta che va deserta, alla quale l’amministrazione non si è nemmeno interessata nonostante le grandi promesse. La Tari doveva diminuire ed invece da inizio legislatura non solo è stata aumentata in due occasioni, ma si continua volutamente a lasciare una tariffa suddivisa in due cartelle, nonostante i Comuni vicini abbiano trovato soluzioni per abbassare la stessa e dividerla almeno in 4 rate. La macchina amministrativa è in sofferenza, lo dimostrano i disservizi già denunciati sulla Polizia Municipale, che il fine settimana non riesce a garantire il servizio”.

“Basti guardare cosa succede al Puntone, dove colpevolmente sono stati tolti i parcheggi e quotidianamente diventa scena di un Far West di soste sullo spartitraffico ed in mezzo alla strada, senza un minino di controllo da parte dell’ente – sottolinea l’opposizione –. E quindi non parliamo di parcheggi perché non ve ne è traccia non solo al Puuntone, ma anche alle Case, dove addirittura in un’assemblea pubblica fu presentato un ‘progetto’. Come già ribadito nei Consigli comunali, le manutenzioni delle strade sono completamente assenti, dalle strade vicinali fino a quelle di competenza delle Bandite, che sono in completo abbandono”.

“Ed il Piano operativo, dove anche lì in campagna elettorale si parlava di schede norma già pronte, ma invece ad oggi siamo al punto zero, infatti solo a gennaio sono state approvate le linee di indirizzo dalla Giunta per il nuovo progettista e quindi i tempi saranno abbastanza lunghi – termina la nota –. Insomma, dal centro storico fino a Pian d’Alma i problemi sono sempre lì, celati appunto come la polvere sotto il tappeto”.