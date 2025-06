“Nidi Gratis”: al via le domande per la richiesta di contributo

Colline Metallifere (Grosseto). La Regione Toscana ha rinnovato anche per il 2025 la misura “Nidi Gratis”. Si tratta di un contributo economico che prevede la riduzione delle tariffe dovute per la frequenza nei nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in un contesto domiciliare, comunali e privati accreditati, presenti nei comuni della Toscana.

Nell’Unione di Comuni Colline Metallifere le strutture per la prima infanzia dove sarà possibile beneficiare della misura sono: “Orso Bruno” a Massa Marittima; “Bruco Verde” a Valpiana; “Il Ciuchino Mandarino” a Tatti; “La Freccia Azzurra” a Roccastrada; “Fumacchio” a Monterotondo Marittimo e la struttura privata “Santa Barbara” a Ribolla.

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata dalle 9 di mercoledì 4 giugno fino alle 18 di giovedì 26 giugno 2025, esclusivamente mediante l’accesso con Spid all’applicativo presente sul sito della Regione Toscana, a questo indirizzo: www.regione.toscana.it/nidigratis.

Possono accedere al beneficio regionale i nuclei familiari con bambini e bambine fino a 3 anni di età, residenti in un Comune della Toscana, iscritti regolarmente in una delle strutture prima elencate, con Isee fino a 40.000 euro.

La domanda deve essere presentata dal genitore o dal tutore che ha richiesto il Bonus Nido all’Inps.

Maggiori informazioni sul portale Nidi Gratis della Regione Toscana o scrivendo una mail a nidigratis@regione.toscana.it.