Amici di Zanzibar e del mondo: da Grosseto sostegno per oltre 200 bambini

Grosseto. Tre classi dedicate all’asilo nido e due alla scuola materna con 221 bambini iscritti, di cui 23 diversamente abili. Sono questi i numeri (più preziosi) che vanta l’associazione grossetana Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo.

“Siamo felici di poter accogliere e dare istruzione – commenta Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo – a tanti bambini che vanno da un’età minima di diciotto mesi a un massimo di sei anni. Nel contempo, offriamo attività di formazione, prevenzione, igiene sanitaria e dentale e educazione ambientale. Questi progetti sono possibili grazie all’ausilio dell’ospedalino di Kiwengwa e della Dental clinic Kitope e Smom Odv”.

L’associazione da nove si occupa di aiutare la comunità dell’isola della Tanzania a risolvere i problemi sanitari e educativi dei bambini, apportando cambiamenti nell’istruzione e nella formazione; costruendo scuole dotate di attrezzature moderne, con l’ausilio di esperti che curano la parte relativa alla fisioterapia, alla rieducazione motoria e cognitiva, al linguaggio per bambini sordomuti; sostenendo l’ospedale di Kiwengwa, donando macchinari, materiale farmaceutico e medicinali; creando partenariati con agenzie, organizzazioni governative e Governi nazionali; mirando a rafforzare le capacità e il senso di responsabilità della comunità nell’ambito della salute e dell’educazione; organizzando, inoltre, seminari, convegni e workshop che trattano proprio queste tematiche.

Le attività

Nel 2024 sono innumerevoli le attività promosse dall’associazione grazie alle donazioni. “Sono stati rinnovati gli arredi – spiega la presidente – e la pavimentazione della Nursery Amici Rafiki Kiwengwa, abbiamo 221 bambini iscritti nelle scuole (di cui 23 diversamente abili) e abbiamo donato loro il materiale scolastico e didattico, ad esempio i libri di testo, le nuove divise e lo zainetto. La novità del 2024 è che sono stati applicati i programmi ministeriali con esami e scrutini, senza dimenticare l’offerta delle visite mediche e dentistiche, curate da professionisti del settore, e la clownterapia. Abbiamo anche garantito per le cinque classi del nido e della materna la consueta uscita per raccogliere la plastica, sia intorno alla scuola che in spiaggia, promuovendo l’educazione ambientale”.

Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo negli anni ha anche collaborato al supporto dell’economia locale, migliorando le condizioni di vita delle famiglie e creando posti di lavoro. Gli interventi hanno portato alla costruzione dei pozzi per garantire l’acqua, la riqualificazione delle strutture scolastiche pubbliche, la distribuzione dei beni di prima necessità.

“Un progetto del quale andiamo molto fieri – dichiara Rosanna Rondelli – è quello dedicato ai diversamente abili della Nursery Amici Rafiki Kiwengwa. A inizio 2024 si sono svolti i lavori di costruzione e ammodernamento delle classi per la fisioterapia e grazie alle aziende Ottobock e Adjutor abbiamo messo a disposizione molto materiale utile per i giovani diversamente abili, come ad esempio le carrozzine, standing e seggiolone. Ciò è stato possibile anche grazie all’8×1000 di Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane), ma anche a Kyaro assistive tech di Arusha Tanzania. Nel gennaio 2024 abbiamo messo a disposizione l’aula per la fisioterapia, mentre a febbraio 2025 è stata la volta dell’aula per le terapie occupazionali e attività ludiche didattiche (munita di bagno senza barriere architettoniche), sperando presto grazie alle donazioni di inserire l’arredo specifico. Auspichiamo che possano continuare, anche tramite il 5×1000, le donazioni a sostegno delle nostre attività ed è chiaro che senza il fondamentale contributo dei nostri volontari, che ci tengo molto a ringraziare, non sarebbe possibile offrire così tanti servizi essenziali per le persone dell’isola di Zanzibar”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.amicidizanzibaredelmondo.org.