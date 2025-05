Auto in fiamme lungo la strada: il conducente abbandona il mezzo, incendio spento dai Vigili del Fuoco

Massa Marittima (Grosseto). Oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in via delle Fonderie, nella frazione di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, per un incendio di un’auto.

Durante la marcia, per cause in corso di accertamento, il veicolo ha improvvisamente sviluppato fiamme. Il conducente, accortosi del principio di incendio, ha abbandonato prontamente l’abitacolo in condizioni di sicurezza e ha allertato i soccorsi.

Grazie al rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, è stato possibile estinguere l’incendio, che ormai aveva completamente avvolto il mezzo, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante, scongiurando così ulteriori danni ambientali.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio.