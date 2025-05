Incidente nella notte in città: donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente stradale nella notte nei pressi di Grosseto.

Intorno alle 3.45, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada mentre percorreva la strada del Cristo, all’incrocio con via Castiglionese.

Una donna di 45 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e sbattendo contro un albero.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato la conducente ancora all’interno dell’abitacolo. I soccorritori l’hanno estratta e affidata alle cure del personale sanitario.

La donna è stata trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, le forze dell’odine, l’automedica e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto.