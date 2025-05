Parco del Diversivo, sopralluogo del Comune: “Lavori in fase avanzata”

Grosseto. Proseguono a pieno ritmo i lavori al Parco del Diversivo, dove questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme all’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale di Grosseto, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle cose.

I lavori

Il cantiere si trova attualmente in una fase avanzata: si stanno completando le opere di viabilità interna, con la realizzazione dei camminamenti, dei percorsi pedonali, dei parcheggi e degli accessi. Il parco è stato inoltre attrezzato con giochi di qualità, realizzati con materiali durevoli e un design curato, in grado di offrire ai più piccoli un’esperienza ludica coinvolgente e sicura. È in corso anche la realizzazione di un’area dedicata all’attività su skateboard, che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta del nuovo spazio verde.

Il progetto rientra nel più ampio programma di valorizzazione urbana e ambientale promosso dal Comune, volto a restituire alla città spazi pubblici fruibili, inclusivi e sostenibili, nel rispetto del cronoprogramma previsto.

“Un intervento importante – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi –, che sta prendendo forma con risultati concreti. Il Parco del Diversivo rappresenta un’opera strategica per la città, pensata per tutte le fasce d’età e capace di coniugare ambiente, socialità e benessere. Sarà un vero e proprio polmone verde, un’eredità che questa amministrazione lascia alle future generazioni grossetane: uno spazio di grande impatto, in grado di migliorare la qualità urbana e la vita quotidiana di cittadini e famiglie”.