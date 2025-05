Monte Argentario (Grosseto). Incidente stradale in via Lividonia, a Porto Santo Stefano.

Questa mattina, intorno alle 11.20, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Orbetello dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.

Allertate anche le forze dell’ordine.