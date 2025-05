La Mediateca digitale della Maremma ospita la proiezione dei corti della Scuola di cinema

Grosseto. Nuovo appuntamento con i corti della Scuola di cinema.

Dopo il successo della scorsa settimana all’Aurelia Antica, i lavori dei ragazzi dei corsi di regia, sceneggiatura e recitazione vengono proiettati lunedì 26 maggio alle 18 alla Mediateca digitale della Maremma (in Chiasso delle Monache 9/11 a Grosseto), che non solo è stata il luogo delle lezioni, ma anche il set di alcuni dei lavori in programma.

La Scuola, che ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è diretta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi e opera a Grosseto da 21 anni. A ottobre verrà inaugurata la ventiduesima edizione che andrà avanti fino ad aprile 2026.

In questi anni sono stati prodotti 51 corti e tra gli ospiti dei corsi e delle masterclass ci sono stati gli attori Vinicio Marchioni, Paolo Sassanelli, Cecilia Dazzi, gli sceneggiatori e registi Francesco Bruni, Massimiliano Bruno, Filippo Bologna, il professor Guglielmo Moneti e molti altri professionisti dell’audiovisivo.

Una scuola non solo teorica, ma anche pratica che vede gli allievi impegnati in tutte le fasi della lavorazione dei corti di fine corso.

Lunedì in Mediateca si vedranno i quattro lavori realizzati nel 2024-2025: “Il regalo”, “La ragazza del film”, “Cineteca”, “Effetto Madeleine”.

Si tratta di quattro storie originali ideate nel laboratorio di sceneggiatura e messe in scena e girate a conclusione del lavoro svolto nel corso di regia.

Fuori programma verrà presentato il cortometraggio realizzato a cura dall’associazione Storie di cinema “Ragionevoli dubbi”, ancora in fase di post-produzione, sul quale si chiederà anche un confronto con gli spettatori.

Per valorizzare il lavoro individuale degli allievi-attori Samuele Covitto, Giada D’Apice, Tommaso Fattoi, Marco Frassinetti, Alessandra Pannini e Margherita Picchiotti, seguiti da Arianna Ninchi, saranno mostrati i video dei loro monologhi, tutti tratti da scene famose di film.

Ingresso gratuito.