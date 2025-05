“Xarifa”: il centenario yacht di lusso fa tappa nel mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ tornato in rada a Porto Santo Stefano, davanti ad Artemare Club, il famoso “Xarifa”, yacht di lusso a tre alberi costruito nel 1927 in acciaio da Samuel & Co. Ltd a Cowes, 43,28 metri di bellezza.

Racconta il comandante Daniele Busetto che è appartenuto nel passato all’esploratore Hans Hass, zoologo e oceanografo, biologo e documentarista austriaco da poco scomparso, pioniere nella ripresa e nella fotografia subacquea; poi è stato acquistato da un imprenditore italiano che lo ha rinnovato negli anni ’60, facendo diverse crociere in sud Italia e in Grecia.

Il disegno dello scafo è unico e rimane ancora un punto di riferimento per le più moderne imbarcazioni, gli interni delle cabine, tutte in legno, sono particolarmente accoglienti e confortevoli, a bordo c’è spazio per 8 ospiti, più l’armatore e l’equipaggio, che risiede negli alloggi di prua.

Questo stupendo yacht d’epoca a vela è noto a tutti gli appassionati di storia della marineria e il comandante Busetto lo ha documentato più volte per l’archivio storico dello Yachting all’Argentario, importante raccolta, unica nel suo genere, che contiene 150 anni di foto e articoli di centinaia e centinaia di famose navi da diporto e imbarcazioni che hanno sostato a Porto Santo Stefano e a Porto Ercole, disponibile per le autorità, soci e simpatizzanti del sodalizio e per studiosi di etnologia navale e testate giornalistiche.

Apprezzando molto la sua sosta lontana più di un miglio dal centro abitato, a significato del massimo rispetto per l’ambiente costiero da parte di “Xarifa”, buonvento per le future navigazioni da parte di Artemare Club!