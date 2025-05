Nuovo avviso pubblico a sostegno di progetti sociali rivolti a minori, persone con disabilità e genitorialità fragile

Grosseto – La Giunta comunale di Grosseto ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti del terzo settore che operano nel campo sociale, con sede legale o operativa nel territorio comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare e ampliare le attività estive rivolte ai minori, alle persone con disabilità e alle famiglie in situazione di fragilità, in risposta all’aumento delle richieste registrate negli ultimi mesi.

Grazie a uno stanziamento di 90mila euro, saranno sostenuti progetti che puntano a garantire servizi educativi, assistenziali e ricreativi nei mesi estivi, in continuità e a integrazione di quanto già previsto dal Coeso Società della Salute. Le iniziative dovranno rispondere ai requisiti individuati a livello nazionale, con particolare attenzione al supporto alla genitorialità fragile e alle persone con disabilità.

“Con questo intervento – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – vogliamo dare una risposta concreta e tempestiva ai bisogni crescenti delle famiglie più fragili della nostra comunità. Siamo convinti che il rafforzamento della rete sociale debba passare anche dalla collaborazione con gli enti del terzo settore, che operano quotidianamente con professionalità e vicinanza sul territorio. In un’ottica di continuo miglioramento dei servizi e di sostegno reale alla persona puntiamo a garantire opportunità e inclusione, soprattutto nei momenti dell’anno in cui certe fragilità rischiano di acuirsi, come durante il periodo estivo”.

L’avviso sarà rivolto agli enti del terzo settore iscritti al Runts da almeno sei mesi, in grado di realizzare iniziative sociali nel territorio comunale. Le risorse potranno essere cumulate con altri finanziamenti pubblici o privati e saranno assegnate tramite graduatoria. Qualora in corso d’anno dovessero rendersi disponibili ulteriori fondi, anche i progetti ammessi ma non finanziati potranno essere sostenuti.

Tutte le informazioni relative all’avviso e alla successiva graduatoria saranno pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Grosseto.