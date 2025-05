Il Comune di Manciano prepara l’estate con i suoi cittadini

Manciano (Gr) – Il Comune di Manciano, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali, ha avviato un’importante iniziativa rivolta ai cittadini con più di 65 anni. Si tratta di un questionario pensato per raccogliere suggerimenti, esigenze e desideri utili a organizzare attività e momenti di socializzazione per l’estate 2025.

L’idea nasce da una prima ricognizione effettuata dagli uffici comunali, con l’intento di capire quali siano i reali bisogni della popolazione anziana. A sostenere il progetto con convinzione è il vicesindaco e assessore al Sociale, Roberto Bulgarini.

«Vogliamo ascoltare davvero i nostri cittadini più grandi – dichiara Bulgarini – per costruire insieme attività che rispondano alle loro esigenze e rendano l’estate un momento di benessere e socialità. Il questionario è un primo passo, semplice ma concreto, per aprire un dialogo diretto e costruttivo».

Il Comune invita quindi tutte le persone a partire dai 65 anni a partecipare, contribuendo con le proprie opinioni e proposte. Compilare il questionario è facile e ci sono diversi modi per consegnarlo: lo si può portare all’ufficio Protocollo del Comune, inviarlo via email a sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it o loretta.tremante@comune.manciano.gr.it, oppure via pec all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it. La scadenza per la consegna è fissata al 2 giugno 2025.

«Oltre all’investimento per i centri estivi – conclude Bulgarini –, abbiamo stanziato fondi anche per la terza età. L’inclusione, la partecipazione e la volontà di non far sentire nessuno solo sono per noi fondamentali. Già quest’inverno a Natale abbiamo organizzato eventi per la stessa fascia d’età e adesso ci concentriamo sull’estate».