Scatta la sosta a pagamento nel parcheggio di Cala Civette

Scarlino (Gr) – A partire da sabato 24 maggio sarà aperto il parcheggio di Pian d’Alma (Civette), uno dei principali punti di accesso alla spiaggia di Cala Civette, nel territorio del Comune di Scarlino.

Nel mese di maggio, il parcheggio – come gli altri della zona – sarà a pagamento nei fine settimana, ovvero il venerdì, sabato e domenica. A partire dal primo giugno, invece, la sosta sarà a pagamento tutti i giorni della settimana.

Le tariffe sono le seguenti: 0,50 euro all’ora per i non residenti, mentre per i residenti del Comune di Scarlino la tariffa è ridotta a 0,30 euro all’ora.

È inoltre possibile acquistare abbonamenti settimanali, validi per la sosta in qualsiasi parcheggio tra quelli indicati dal Comune, al costo di 30,00 euro per veicolo. I residenti nel Comune di Scarlino possono usufruire anche di una tessera prepagata del valore di 13,50, euro valida per 10 soste indipendentemente dalla durata, utilizzabile per ogni veicolo di proprietà o in locazione.

Le tariffe sono rimaste invariate rispetto agli scorsi anni.