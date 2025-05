Promozione della salute nei luoghi di lavoro: consegnato all’Asl l’attestato

Mercoledì 21 maggio, al Meyer Health Campus di Firenze, l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha ricevuto l’attestato per avere concluso positivamente lo sviluppo del Workplace Health Promotion (Whp), un programma promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità e adottato dalla Regione Toscana per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, attraverso l’adozione di stili di vita salutari.

Nel concreto, l’Asl Toscana sud est ha messo in atto azioni rivolte ai propri dipendenti in aree tematiche relative ad alimentazione, contrasto al fumo di tabacco, attività fisica, sicurezza stradale, mobilità sostenibile, benessere lavorativo, conciliazione vita-lavoro, promozione di piani vaccinali, screening oncologici e tutela ambientale.

Le azioni messe in campo

Per uno stile alimentare orientato al benessere, l’Azienda ha aderito al progetto regionale “Pranzo sano fuori casa“, con divulgazione di materiale informativo su una corretta alimentazione, promuovendo la diffusione e la conoscenza della Piramide alimentare toscana e istituendo uno spazio intranet direttamente collegato al sito www.pranzosanofuoricasa.it, nel quale professionisti qualificati forniscono indicazioni e approfondimenti.

Per il contrasto al fumo di tabacco, oltre al richiamo alla vigente legislazione, in uno spazio intranet dedicato, vengono fornite ai dipendenti le indicazioni sui punti di riferimento aziendali costituiti dalle equipe dei centri antifumo, dove è possibile seguire un trattamento per smettere di fumare.

L’attività fisica viene promossa attraverso corsi di ginnastica posturale per tutti i dipendenti dell’Azienda, ai quali è possibile iscriversi direttamente attraverso la pagina intranet.

Per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sono previsti corsi di guida sicura ed è stato elaborato un “Piano spostamento casa-lavoro” che ha coinvolto tutti i dipendenti attraverso un questionario. L’Azienda è poi dotata di veicoli di tipo ecologico e con sistema di localizzazione, con modalità organizzative per il loro uso e la manutenzione.

La promozione del benessere lavorativo e la conciliazione vita-lavoro prevedono sportelli di ascolto presenti in tutte le province dell’azienda. Particolare attenzione è posta alla parità di genere e alla formazione per la prevenzione di aggressioni nei luoghi di lavoro.

L’Azienda inoltre effettua campagne per il vaccino antinfluenzale per i propri dipendenti e screening gratuito per la ricerca dell’epatite C.

È stato creato poi il “Forum Sostenibilità ambientale e risparmio energetico”.

I dipendenti possono ricevere tutte le notizie inerenti le attività del Whp attraverso uno spazio intranet dedicato . L’Asl Toscana sud est continuerà, attraverso l’adesione al Whp, a mettere in campo altre azioni per promuovere la salute dei propri dipendenti.