Temporali forti: prorogata l’allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Grosseto. Toscana ancora alle prese con tempo instabile, anche nella giornata di domani, venerdì.

La Sala operativa regionale della protezione civile, oltre a confermare per tutta la giornata di oggi il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti nelle aree orientali della regione (dal Mugello fino alla Valdichiana e al bacino dell’alto Ombrone grossetano), ne ha emesso un altro per lo stesso motivo valido dalle 21 di oggi fino alle 8 di domani per le zone sud-occidentali, isole comprese. Confermato per oggi anche il codice giallo per mareggiate su costa centro-settentrionale e arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo